500萬待領金錢 州政府首自動寄回物主
（本報綜述）俄勒岡州地政總部，目前存有價值數億元無人認領的金錢和物件，該部門每年均提醒州民上網查閱會否是物主之一，然後提出申請領回。但因疫情關系和政府考慮到州民的財政情況，今年州政府首次自動將失款寄上，物主無需辦理任何失款手續。
失主將由10月中開始收到通知信，接著在11月初支票會寄上。今次政府寄出的支票總額近500萬元，各失主所得的支票由50元到2,500元不等。
目前州政府手上存有價值超過7億元無人認領的金錢和物件，失物主人數約有300萬人。
在這等財物中，不單只有金錢，有些更是非常有紀念價值的珍貴物件，包括珠寶等。
這些無人認領的金錢多是從銀行、保險公司或是僱主送來的無人認領支票。當收票人可能是搬遷或是某些原因，支票未能交到其手上的話，這等支票就會放到州政府的地政總部，如失物一般的，等待物主領回。這些可能是未領取的工資、銀行帳戶的餘結、租屋按金、禮品卡等。
地政部一名負責的職員Hausner表示，每年他們都會從銀行、醫院或是律師行接收到近1,000個保險箱，箱內載滿這些無人認領的財物。
州政府表示，這筆無人認領的金額是每年都有增加，而等待認領的數項太多，地政部的職員也未能應付得來。但州民也不用擔心遲了申請錢就不見了，因為州政府是無權花費這些無人認領的金錢，這筆錢只會永遠放在「共同學校基金」內，投資在這基金內所得的利息則用在本州的公立學校的花費上。
地政處人員表示，名單每年更新，就算你去年已經索賠，今年可能還有，州民可查閱網頁：unclaimed.oregon.gov，輸入你或你商戶的名字就可。
地政部呼籲市民在收到寄款通知後，耐心等待郵寄到的支票。如在查到自己名字後立即在網上申請領回的話，就會打斷該部門處理你失款支票的程序，州民最好等收到通知和支票才到網頁提出領回申請，否則您的失款就會延誤到6至7個月後才能收到。
無人認領財產項目每年更新名單，就算你去年已經索賠，今年可能還有，只要查閱網頁unclaimed.oregon.gov，輸入你或你商戶的名字就可看到。查詢可電郵至或撥電 (503) 986–5251 or (503) 986-5200.