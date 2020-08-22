500元緊急援助金今早宣佈派光

州政府3,500萬元緊急援助，由周三起向州民派發，不到三天時間，在今早（周五）就已宣佈派光。所謂有人歡喜有人愁，這兩天，負責派錢的銀行門外，這兩天都出現長長的人龍，在宣佈派完後，仍在排隊的人們都感到失望。有市民質疑這樣的派錢方式是否公平。

這每人500元的緊急援助金，原意是給予那些遲遲未領到失業金的低收入工人，但派錢的方式和宣傳方法卻令到真需要的人拿不到錢。

首先，決定誰人合資格領錢的方式被指「太隨便」，銀行只核對身份，根據一名領到錢的人士表示，不到三分鐘，500元就到手，沒查也沒問收入的情況。第二，那些經常留意新聞和社交平台的人士，最快得到消息，而能花時間排隊和有能力的人士就最容易領到。

為免出現欺詐情況，政府規定領取500元的人士必需親身出現，在確認身份後才能領到援助金。但這做法卻令到那些不良於行或要坐輪椅的人士，又或要上班的人士無法到銀行排隊，令到有很多真正需要幫忙的人士與這500元無緣，得不到幫助；反而一些有時間又不真正需要的人士卻能袋袋平安。

俄勒岡州議長科特克(Tina Kotek）表示，看到居民排長龍等候援助實感到不舒服，但認為這項目是值得慶祝的，而項目最失敗之處就是沒有足夠的金錢來滿足州民的需要。科特克說：很難說出口錢已派完，我們必需找出辦法來幫助更多州民。