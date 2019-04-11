5 月特區選舉將於 2019 年 5 月 21 日在麥魯瑪縣舉行

（本報訊）麥魯瑪縣的下一次選舉為地方選舉。特區選舉將於 2019 年 5 月 21 日舉行，針對地方學校、水務和農村消防部門成員。可能還包括收取地方稅款或提議對法律進行修訂的地方措施等。特區選舉在每個單數年的 5 月份舉行。

4 月 30 日是今次特區選舉的選民登記截止日期。俄勒岡州選民可以通過www.oregonvotes.gov/register 網上登記或者在選舉辦公室、公共圖書館、車輛管（DMV）或郵局填寫俄勒岡州選民登記卡進行登記。麥魯瑪縣內超過 536,800 名的合格選民將在 5 月的第一個星期收到選票。

麥魯瑪縣選舉辦公室呼籲選民檢查自己在選民登記記錄上的地址、黨派與姓名是否為最新資料。選民可通過www.oregonvotes.gov/myvote 線上更新資料或通過俄勒岡州選民登記卡更新資訊。

麥魯瑪縣選舉辦公室將開放格利森（Gresham)快速投票站作為此次選舉的第二個投票地點。快速投票站將在 5 月 6 日至 21 日於麥魯瑪縣東大樓內開放。選民將可在位於格利森市（Gresham）中心 600 NE 8th Street 的快速投票站替換遺失選票、尋求選舉協助、詢問問題，或親自投票。

麥魯瑪縣選舉辦公室將為投票過程中需要非英語語言幫助的任何選民免費提供口譯服務。請訪問以下網址獲取以其他 9 種語言提供的有關投票和選舉的更多線上資訊： multco.us/education-and-outreach。麥魯瑪縣選舉辦公室希望為所有選民都能輕鬆地和獨立的投出自己的一票，明白投票的步驟和規則，在遇到問題時懂得找尋幫助。

縣政府投票總辦公室：

麥魯瑪縣 Duniway-Lovejoy 選舉大樓（1040 SE Morrison Street, Portland,）

格利森投票站：

麥魯瑪縣東大樓投票站（600 NE 8th Street, Gresham）

開放日：2019 年 5 月 6 日至 21 日

電話：503-988-3720

網址：www.mcelections.org