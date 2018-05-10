5月15日是本州初選日　選票必需於當晚8時前到達選舉辦公室

（本報綜述）尚未投出選票的選民可以在5月15日（星期二）晚上8點前，親自前往縣內任何一處官方24小時投票地點投出選票。選民還可以在圖書館開放時間，在任何一間麥魯瑪縣圖書館投出你們的選票。選民應留意在選票信封上必須簽名，並且選舉辦公室必須在5月15日晚上8:00前收到選票。俄勒岡州不以郵戳日期為准。

尚未收到選票或需要更換選票的已登記選民應立即聯繫選舉辦公室。選民可到位於SE Morrison 夾10街的選舉辦公室大樓，或到格利森市（Gresham）NE 8街600號的快速投票中心補領選票，又或撥電503-988-3720查詢。這兩處選舉辦公室開放時間：周一至五，由上午8時到下午5時，但為了方便選民，將延長辦公時間如下：

5月9日（星期三），上午8:00 – 晚上7:00

5月10日（星期四），上午8:00 – 晚上7:00

5月11日（星期五），上午8:00 – 晚上7:00

5月12日（星期六），上午8:00 – 晚上2:00

5月14日（星期一），上午8:00 – 晚上7:00

選舉日，5月15日（星期二），上午7:00 – 晚上8:00

麥魯瑪縣選舉辦公室將為向不懂英語的選民免費提供口譯服務。請訪問以下網址獲取以其他 9 種語言提供的有關投票和選舉的更多網上資訊：multco.us/education-and-outreach。