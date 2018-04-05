4月14日翡翠區舉辦開放日　誠邀各界出席獻計 在未來五年投放在區內的75萬元　應如何分配

（本報訊）翡翠區誠邀各區內商戶和居民，及關心這區的人士，於4月14日上午九時至下午一時出席在富康商場內舉行的開放日，一同為翡翠區的未來發展獻計，將在未來五年政府在這區投放的75萬元，應如何用得其所，幫助區內規劃發展，穩定經濟及改善社區環境。

要了解翡翠區和過去四年委員會在翡翠區所作過的成績，歡迎大家到來，與翡翠區委員及各工作人員見面，提意見，說廣東話或普通話都不成問題。

Division 82街區在1993年成功申請成為波特蘭市政府『社區繁榮計劃』的其中一小區，政府承諾在十年時間內撥款資助，改善區內的環境和協助小型企業發展從而達到使這區達到經濟繁榮的目標。

由於Division 82街區主為是亞裔移民的集中地，更有「新唐人街之稱」，為了能加強與亞裔社區的接觸，負責這項目的波特蘭發展處特別透過俄勒岡州亞太裔組織（APANO）來推行這計劃。為了突顯這區的亞裔文化特色，選用了富有東方色彩的翡翠區。

在過去這四年內，在翡翠區委員會和亞太裔組織的合作下，讓這區得到了不少的改變，包括改善街景、幫助商戶、關顧交通安全和平等住屋機會等等。

在交通安全方便，多次與市政府爭取，在Division 街增設安全設施，增添街燈等。

在環境方便，得到多個環保機構的支持下，種植更多樹木，並籌劃增闢公園，讓區內居民有可供休憩的公眾地方。

在住屋方便，確保了本區的居民不受到因環境改善，業主加租而遭到迫遷。

在經濟發展方面，翡翠區希望為本區打造成為一個有文化特色的商業和旅遊區，吸引更多遊人到來這區消費，從而令促進本區的經濟活動。最為人熟悉的活動相信是每年八月份的夜市，每年吸引了超過二萬人到來翡翠區，商戶均表示近年多了新的顧客群，有不少都是因為夜市而認識翡翠區的。

相信在眾多的項目中，最困難的是協助商戶一項。其實翡翠區是一個值得本區商號積極參與的計劃，因為商號每年繳稅給政府後，政府如何運用你的稅錢都是與你無關的。但在翡翠區這計劃下，市政府將本地區商號所繳付的部份稅款還之予民，用在改善本區的環境，讓這區變得更安全，營商環境更佳，最終受益的還是自己。所以本區的商戶最有理由提出意見，要求改善，享受成果。

其中一項目是協助商戶改善店面，一年前位於86街一越南素食店就在翡翠區資金的資助下，將原來破舊的店面翻新成醒目的外貌。

另外，專為華人餐館業舉辦的食物衛生檢查講座，為本區多家餐館東主了解每次檢查的須知，避免餐館被列入骯髒食店名單內。有東主表示非常受用，他們亦從此在檢查中輕鬆過關。

除此之外，與波特蘭州立大學合作的為商號提供經濟援助項目；去年設立緊急基金，給發生盜竊而造成破壞的商舖申請，讓店舖可馬上進行修理並繼續營業；店面改善是一項最值得商戶申請的項目，包括修飾外牆、加設照明、照牌等等。

雖然翡翠區曾經推出不同的項目幫助區內的商戶，但都極難得到商戶的支持。例如，Division 街重新設計項目，因為翡翠區不斷的關注事件，本區才有機會與運輸局直接對話，表達意見。委員會的華裔成員不斷向商戶通告，並設早餐會議，但仍雖幾經艱難才能找到店主出席。雖然所提的意見並不能一一被接納，但最少市政府知道這區人士關注社區發展，有任何區內的發展計劃，翡翠區都能獲得第一首消息。

波特蘭市政府這個『社區繁榮計劃』餘下還有五年多時間，政府給予本區的撥款還有75萬元。翡翠區委員會希望區內人士踴躍出，提出意見，讓委員會能盡用這筆金錢，改善本區。

翡翠區委員會的華裔會員許太太表示，這是華商聚集的區，也是華人經常出入的一區。翡翠區委員會的成員有白人有亞裔人士，但都不是每天在這區拼搏的人，他們不比區內任何一名商戶或居民能了解本區實際的需要。

她呼籲，這是一個大好機會讓各界了解翡翠區可以為你做甚麼的時候，希望大家踴躍出席，講出你的意見，並且一起集思廣益如何利用筆政府金錢，使本區的未來更上一層樓。希望能於下周六在富康商場最後的辦公室內見到你們，時間由上午九時至下午一時。