38 個本地商會聯署反對州長的凍結令
（本報綜述）一個由38個本地商會組成的新冠商業復甦聯盟，在周五州長宣佈全州凍結令後，聯署去信州長，反對凍結令，並提出有五點的行動計劃，稱聲這能減慢病毒傳播的同時亦不會影響到經濟。
在信中，聯盟要求州長不要再次封鎖所有經濟活動，俄勒岡商業和工業協會的主席麥克唐納（Sandra McDonough）表示，她們明白州長的警示，但是我們需要解決病毒蔓延的根本原因，大家都知道是社交聚會，關閉與這無關的行業是毫無意義的，關閉商企應該是最後的方法。她又指出，他們會與州長合作推行減慢病毒蔓延的行動，並同時讓商企安全地開門營業，讓家庭有收入，支持本地社區並保持經濟的運轉。
該聯盟還強調，他們的研究表明，在疫情期間關閉的工業，他們涉及的確診數字均不到總數百分之一的一半，就此要他們暫停工作，根本不會遏制新冠病毒的傳播。
該聯盟還包括波特蘭商業聯盟，俄勒岡啤酒和葡萄酒分銷商協會以及許多其他商業集團。聯盟在信中說：“州長，如果您正在考慮增加其它限制或實際的關閉，懇請您停下來。讓我們與您一起制定更好的計劃。任意關閉企業和未有針對根本原因來應對這場危機，這必定會損害整個州，而不會確保有任何實際結果。”
麥克唐納在隨附的一份聲明中說：“當三月第一次關閉時，我們有聯邦失業支持和小企業援助的承諾。但今天情況並非如此。現在停業意味著俄勒岡州的家庭在假期即將開始時失去他們的收入，而依靠假期銷售的企業將面臨嚴峻的未來。我們知道州長明白這一點，我們希望與她合作以防止這種情況發生。”
這封信還強調了俄勒岡州企業為在全州所有工作場所實施嚴格的安全標準而採取的措施，包括即將遵守11月16日星期一生效的俄勒岡州健康與安全管理局新冠疫情臨時規則。信中說，這項新規則實施之後，俄勒岡州將在監管方式（包括嚴厲的處罰）方面，成為美國的領導州。
信中概述了減緩新冠病毒傳播的五點計劃，其中包括召集一個工作小組來應對社會和社區傳播，開展公眾教育運動，擴大新冠病毒快速測試和病例追踪工作，重組現時的經濟體系顧問小組，並儘早制定全面疫苗分配計劃。
麥魯瑪縣縣長卡弗里和波特蘭市市長泰德·惠勒對州長的新限制均表示支持，稱為了減緩病毒的傳播，這都是需要的。
卡弗里縣長表示，為期四星期的社區全面合作，是我們扭轉這局面並最終能挽救生命，保護醫院能力和支持勞工階層的最佳機會。隨著鄰州和全國各地的疫情都在激增的浪潮下，我們是得不到外界幫助的。所以我們必須立即採取積極的行動，挽救本地居民的生命。
惠勒市長則說：許多波特蘭人在這場大流行中已做出了重大犧牲。今次的凍結雖然極富挑戰，但可確保能減少更多的犧牲，社區經濟也將可強勢地恢復。最重要的是，今次的凍結是可挽救生命的。