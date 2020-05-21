33縣獲批重開啟動經濟

(本報綜述)俄勒岡州布朗州長上周四宣佈本州的36個縣中，有31個縣獲批准在15日可以重啟經濟。又在周三（20日）宣佈先前不獲批的Marion和Polk縣亦可重開。

在上周的新聞發佈會中，州長和衛生局官員強調能夠重開是一個團隊精神合作的結果，州民應繼續緊守先前定下的安全守則，並呼籲未獲批重開的大波特蘭地區居民要尊重別人和為他人著想，不要蜂湧到其它重開的地區。

布朗州長在會中表示，有人批評她太嚴苛，也有人批評她太寬鬆，但她總不能滿足每人的要求，保護每位州民是她的首要目標，而強勢的經濟與強壯的醫療系統是有著密切關系的。

由周五（15日）開始，獲批重開地區內的餐館、酒吧、品酒室、健身室、個人服務行業（美容理髮）在遵從政府訂出的指引下，可以恢復其業務，區內亦允許有不超過25人的集會。

餐館酒吧等可讓客人在店內進食，但必需保持餐桌間有六呎距離、一座不能超過十人、所有員工必需戴上口罩和晚上十時一定要關門等指引。

個人服務業則必需要預約服務，預約時要查問客人有否感到不適，並要紀錄每位客人的資料，同時店內要限制客人人數，要讓客人在車上等候。

健身室則需執行客人之間保持六呎距離的指引，關閉所有浴室和泳池，加強清潔和消毒。

布朗州長強調，所有州民仍需外出戴口罩和保持六呎社區距離。

在問到學校會局部或是全州重開時，州長指出目前一班教育工作者仍在商討和訂出安全指引，目前只重開暑假營，讓學生有學習和發揮潛能的機會。

州衛生局的艾倫主席表示，重開的縣城如出現有30%追蹤不到的病例，7天內確診和入院人數有增加，衛生局就會馬上跟進，決定是否需要取消重開資格。

艾倫主席呼籲民眾必需要尊重別人，繼續多留在家，特別是感到不適、長者和體弱者；保持距離和不要出遊；出外戴口罩，保護那些協助你生活回復正常的工人。