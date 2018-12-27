31個州立公園在新年第一天提供免費徒步旅行

(綜合報導)想讓自己浸沉在大自然的美景中？想在假期放鬆一下自我？想有一個與眾不同的高雅經歷？想來一段說走就走的旅行?徒步旅行愛好者好消息，2019年1月1日，俄勒岡州31個州立公園提供免費徒步旅行。
俄勒岡州公園和娛樂部門宣布，所有的徒步旅行都是免費的。相關公園也會在當日免收日間停車費。欲參與者可在網站
https://store.oregonstateparks.org/index.cfm?do=&itemTypeId=2
註冊或掃二維碼註冊。註冊不是參與的必要條件，但官方表示註冊可以讓他們更好地計劃，並在最後一刻發生任何變化時通知參與者。
建議所有遊客穿著溫暖的衣服，帶水，登山鞋和雙筒望遠鏡觀賞野生動物。本次新年免費徒步旅行活動由公園管理員和志願者主持，他們屆時將向旅客講解每個公園的歷史，地質，野生動物和植物的相關知識。
以下是本州提供新年免費徒步旅行的公園：
波特蘭
- LL Stub Stewart州立公園：上午10點，在Hilltop Day-use區會面。
- Tryon Creek州立公園：上午9點，在自然中心見面。
哥倫比亞河峽谷
- Deschutes River州立遊樂區：上午9點，在Oregon Trail kiosk見面。
- Historic Columbia River Highway State Trail：下午1點，在Mark O. Hatfield遊客中心西部小道會面。
- Latourell Falls（Guy W. Talbot州立公園）：上午10點，在Latourell Falls停車場見面。
- Starvation Creek州立公園：上午10點，在Starvation Creek Falls小道見面。
WILLAMETTE VALLEY / CASCADES
- Champoeg州遺產區：上午10點和下午2點，在遊客中心見面。
- 德克斯特州娛樂場所：上午11:00，在信息亭與圓盤高爾夫球場見面。
- Elijah Bristow州立公園：中午，在馬術停車場集合騎馬（帶上自己的馬）。
- Yamhill堡州立遺產區：上午11點，在主要停車場見面。
- Silver Falls州立公園：上午10點，在South Falls Lodge門廊見面。
COAST
- Bullards Beach州立公園：下午1點，在會議廳見面。
- Cape Lookout州立公園：中午，在Lookout Trailhead停車場見面。
- Fort Stevens州立公園：上午10點，在停車場A見面。
- Jessie M. Honeyman Memorial州立公園：上午10點，在Cleawox Lodge見面。
- Oswald West州立公園：早上8點，在Elk Flats Trail停車場見面。停車位有限; 請提前到達，拼車或使用附近的其他地方。
- Port Orford Heads州立公園：下午1點，在Port Orford Heads救生艇上集合。
- South Beach州立公園：上午10點，在公園日用區會面。
- Umpqua Lighthouse州立公園：上午10點，在瑪麗湖游泳區見面。
- Depoe Bay的Whale Watch Center：上午10點，在Whale Watch Center見面。
南部的俄勒岡州
- Collier Memorial州立公園：上午9點，在Logging博物館停車場見面。
- Joseph H. Stewart國家遊樂區：上午11點，在集體營地見面。
- OC＆E Woods State Line Trail：上午9點，在Switchbacks的落腳點見面。
- TouVelle州立公園：下午1點，在TouVelle區F停車場見面。
- Valley of the Rogue州立公園：下午1點，在Rogue項目區的山谷會面。
東部/中部俄勒岡州
- Cottonwood Canyon州立公園：上午10點，在體驗中心見面。
- Emigrant Springs州遺產區：上午11點，在日間停車場（公園入口右側）會面。
- LaPine州立公園：上午11點，在南環路相遇。
- Smith Rock州立公園：上午10點，在歡迎中心見面。
- Tumalo州立公園：上午11點，在日間停車場附近的Deschutes River Trail登山口見面。
- Wallowa Lake州立公園：上午10:30，在Iwetemlaykin州立遺址南入口對面的停車場見面。