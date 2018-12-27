31個州立公園在新年第一天提供免費徒步旅行

(綜合報導)想讓自己浸沉在大自然的美景中？想在假期放鬆一下自我？想有一個與眾不同的高雅經歷？想來一段說走就走的旅行?徒步旅行愛好者好消息，2019年1月1日，俄勒岡州31個州立公園提供免費徒步旅行。

俄勒岡州公園和娛樂部門宣布，所有的徒步旅行都是免費的。相關公園也會在當日免收日間停車費。欲參與者可在網站

https://store.oregonstateparks.org/index.cfm?do=&itemTypeId=2

註冊或掃二維碼註冊。註冊不是參與的必要條件，但官方表示註冊可以讓他們更好地計劃，並在最後一刻發生任何變化時通知參與者。

建議所有遊客穿著溫暖的衣服，帶水，登山鞋和雙筒望遠鏡觀賞野生動物。本次新年免費徒步旅行活動由公園管理員和志願者主持，他們屆時將向旅客講解每個公園的歷史，地質，野生動物和植物的相關知識。

以下是本州提供新年免費徒步旅行的公園：

波特蘭

LL Stub Stewart州立公園：上午10點，在Hilltop Day-use區會面。

Tryon Creek州立公園：上午9點，在自然中心見面。

哥倫比亞河峽谷

Deschutes River州立遊樂區：上午9點，在Oregon Trail kiosk見面。

Historic Columbia River Highway State Trail：下午1點，在Mark O. Hatfield遊客中心西部小道會面。

Latourell Falls（Guy W. Talbot州立公園）：上午10點，在Latourell Falls停車場見面。

Starvation Creek州立公園：上午10點，在Starvation Creek Falls小道見面。

WILLAMETTE VALLEY / CASCADES

Champoeg州遺產區：上午10點和下午2點，在遊客中心見面。

德克斯特州娛樂場所：上午11:00，在信息亭與圓盤高爾夫球場見面。

Elijah Bristow州立公園：中午，在馬術停車場集合騎馬（帶上自己的馬）。

Yamhill堡州立遺產區：上午11點，在主要停車場見面。

Silver Falls州立公園：上午10點，在South Falls Lodge門廊見面。

COAST

Bullards Beach州立公園：下午1點，在會議廳見面。

Cape Lookout州立公園：中午，在Lookout Trailhead停車場見面。

Fort Stevens州立公園：上午10點，在停車場A見面。

Jessie M. Honeyman Memorial州立公園：上午10點，在Cleawox Lodge見面。

Oswald West州立公園：早上8點，在Elk Flats Trail停車場見面。停車位有限; 請提前到達，拼車或使用附近的其他地方。

Port Orford Heads州立公園：下午1點，在Port Orford Heads救生艇上集合。

South Beach州立公園：上午10點，在公園日用區會面。

Umpqua Lighthouse州立公園：上午10點，在瑪麗湖游泳區見面。

Depoe Bay的Whale Watch Center：上午10點，在Whale Watch Center見面。

南部的俄勒岡州

Collier Memorial州立公園：上午9點，在Logging博物館停車場見面。

Joseph H. Stewart國家遊樂區：上午11點，在集體營地見面。

OC＆E Woods State Line Trail：上午9點，在Switchbacks的落腳點見面。

TouVelle州立公園：下午1點，在TouVelle區F停車場見面。

Valley of the Rogue州立公園：下午1點，在Rogue項目區的山谷會面。

東部/中部俄勒岡州