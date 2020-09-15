3本州4場大山火共吞噬1.66百萬英畝地 州長稱本州的救火能力已達上限



（本報綜述）本州已燃燒了一星期的多個山火，已吞噬了1.66百萬英畝土地，並造成最少10人死亡，22人失蹤。布朗州長在周一的新聞會中感謝各方的支持，並指出今次撲滅山火的能力，已到了本州的極限，目前極之需要有外來的幫助。

這場山火亦造成本州部份地區連日來的空氣污染嚴重，會危害健康。當局呼籲市民盡量不要在戶外工作，老幼和有呼吸病的均適宜外出。預計當有降雨時，本州的空氣質量將有改善。近日有大半到急症室求診的人士都是與氣管病有關的。國民警衛軍已分別向受山火影響的農業工作者和原住民社區派發了25萬個N95口罩。

隨著天氣轉好，山火不再迅速蔓延，多個處於撤離區的城鎮均下調撤離級別，有災民亦可獲准回家察看災情，也讓不少大波特蘭地區的居民鬆一口氣。

布朗州長表示，目前有超過5,600名人員在進行滅火的工作，他們包括有來自私人、市、州、外州和聯邦的3,000名消防人員，其中北達科他州和密歇根州更派出當地所有人員到來協助；及本地的國民警衛軍等。州長說，他們在過去4天內的努力已使情況大有改善，其中的假日農場山火，消防人員加上附近森林的林主們，已成功在火場四周築起了防火牆。

救火隊伍表示，他們對救火工作感到樂觀，並估計今個周四的一場風暴帶來的雨水將有助滅火，而國民警衛軍將於未來數小時內將出動直昇機救火，並呼籲火場附近的人士切勿使用無人機，以免阻礙救火的工作。

州長說，她會在選舉過後的11或12月召開第三輪特別會議，將討論向在山火中失去家園的州民提供房屋援助的議題。

同時，州長鼓勵民眾慷慨捐助紅十字會，協助受災的州民。根據紅十字會提供的資料，截止今天（周一），該會已協助2,026名災民入住庇護場所、2,429名災民入住旅館；又已向災民提供了19,501份餐食及為1,054名災民登記安全。

州緊急管理局呼籲災民到紅十字會的Safe and Well 網頁登記安全：https://safeandwell.communityos.org/zf/safesearch/search，好讓正在找尋您的親朋知道您是安全的。

州長亦趁此機會提醒眾人要關注氣候改變的問題，並指出今次的山火就是一個警號。