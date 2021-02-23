3月1日起 移民局將停用新版入籍考試 恢復舊版本
（綜合報導）移民局宣佈，他們將放棄2020年版本的公民入籍試題，並將從3月1日起恢復到2008年的100題入籍考試舊版本。
入籍考試適用於申請美國公民身份的申請人，也是入籍的法定要求之一，之前的要求是申請者須正確回答10題中的6題。去年，特朗普政府將入籍考試增加了難度，要求申請者正確回答20題中的12題才能通過。特朗普政府還將入籍考試題庫數量從100題增加到128題，並更改了一些問題的答案，批評人士說，這些更改體現出一定的保守派偏見，並指責該測試過於困難。
2020年版入籍考試於去年12月1日開始實施，移民局表示，去年12月1日至3月1日期間申請入籍的移民可以在兩種版本中進行二選一，以防他們已經開始準備2020年版的考試。2020年版入籍考試將在4月19日之後自動失效。
移民局在一份聲明中表示：“我們認為，2020年公民入籍考試的開發流程、內容、測試程式和實施時間表，可能會在不經意間對入籍過程造成潛在障礙。”
官員們表示，這一行動符合拜登在2月2日簽署的總統令。該命令要求官員們審查相關法規和政策，看看是否存在與歡迎和接納移民宗旨不一致的地方。
移民局指出，該總統令“指示對入籍過程進行全面審查，以消除障礙，並使所有符合條件的個人入籍程式更簡便”。
根據了解，2008年的入籍測試是在150多個組織的參與下，經過多年的發展完成的。幫助開發這個測試的人包括第二語言為英語方面的專家、教育家和歷史學家。
2020年，特朗普總統領導的移民機構宣佈了一個新的入籍考試版本。當時移民局表示：“美國移民局每十年更新一次公民考試版本，作為其中的一部分，此次也對公民考試進行了修訂，以確保它仍然是一個能夠全面評估申請人對美國歷史、政府和公民價值觀等方面知識的工具。”
官員們表示，更新後的版本包含了更多關於美國歷史和公民學的問題，並是由成人教育領域的專家開發的。
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