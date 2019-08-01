205公路北行線本週五至週日全封 去機場需繞道

俄州和華州之間的205公路橋 8月中每晚封路

（本報綜述）205 公路修繕工程已在今個夏天分段進行，為了讓工程能盡快完成，205公路將有封路措施，駕車人士應留意！

工程將包括重鋪路面，坡道和交叉路口; 在三個地點建設輔助車道 ; 安裝ODOT 實況標誌 ; 改善Glisan街多用途路徑的入口; 並改善項目區內的人行道路緣坡道。

在未來數星期受影響的路段包括由17號出口（Foster 路）至84公路及連接華州及本州之間的格倫傑克遜大橋(Glenn Jackson Bridge)。情況如下：

8月2日至8月5日，205號公路北行車道關閉

205 公路17號出口(Foster街)至84號州際公路轉接口之間的所有205號公路北行車道在8月2日星期五晚上10點至8月5日星期一早上5點全部關閉，8月5日星期一早上5點之後才重新開放。

到時，在工作區外，Foster街至84公路之間北行的205公路上的Sunnyside/Sunnybrook出口，Johnson Creek出口，和Glisan Street出口也同時於8月2日星期五晚上9點開始關閉， 8月5日星期一上午5點才重新開放。

駕車人士需按指示牌，分別繞道至82街或122街。車輛可以沿著標誌從這兩條路線前往波特蘭機場。如圖1所示，可經東南區82街繞行北上至機場；或經東南區122街轉入Airport Way至機場。

8月中，連接華州及本州之間的格倫傑克遜大橋每晚封路

205 公路將於8月中旬每晚由11點59分至次日早上5點在格倫傑克遜大橋(Glenn Jackson Bridge)兩個行車方向全逢，確切日期有待公佈。

封路期間，繞行路線將引導華盛頓南下的車輛在27號出口到SR 14號公路西經I-5向南到達俄勒岡。

而在俄勒岡州北上車輛會被從21B出口引導至I-84西經I-5向北行駛到在華盛頓州。如圖2所示，無論是南下俄勒岡還是北上華盛頓，原需要經過格倫傑克遜大橋(Glenn Jackson Bridge)的車輛都需要取道五號公路。