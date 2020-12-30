（本報綜述）隨著新一年的來臨，政府均有新法例推出，已不知到對受到疫情和社會動盪影響的小企和市民來說，是加重負擔還是好消息！

以下是本州和波特蘭市在2021年的一些重要新法例：

一． 煙草稅：加！

這項加稅在11月的全民公投中通過，由1月1日起，20支裝香煙每包加稅2元，25支裝加稅2.5元；1,000支重3磅以下的小雪茄將以最少20支裝封口出售，需要有俄勒岡州的香菸稅印章，並如香煙般上稅。另外，電子煙產品之類吸入劑和相關產品將徵收批發價65%的稅；而雪茄稅的上限由50仙增加到1元。

二．允許非法居留人士領駕照



這是州立法會在2019年通過的法例，允許所有申請駕照的人士無需提供合法居留文件，但仍需要有文件能證明姓名、身份和俄勒岡州的住址。唯一不同的是，沒合法居留身份的申請人不會被自動登記成為本州的選民，和不能申領真實駕照（Real ID）。由2021年10月1日起，在美國國內乘搭飛機，國民必需用真實駕照才能在美國國內乘搭飛機，沒有真實駕照的，就要用護照上機。

三．禁制採用人臉識別技術（只限於波特蘭市）

在波特蘭市內私人場所，包括食肆、零售服務業、公眾集會或娛樂地方，從1月1日開始，將禁止使用人臉識別技術。 該法令於9月在波特蘭市議會通過。波特蘭市各政府部門均已實施了類似的禁令。惠勒市長和哈迪斯蒂議員表示，人臉識別技術不公平地傷害了黑人、原住民和有色人種。這法例不適用在私人會所、宗教組織和私人住所。

四．藏少量毒品不再是罪（2月1日生效）



在11月全民投票通過利用大麻稅收，設立吸毒成癮的治療和康復計劃，同時允許個人擁有少量僅供自己使用的非法毒品。但政府強調這絕對不是將毒品合法化。當有人因身藏少量的毒品，如海洛英或迷幻藥等被捕，仍會被罰款，但不超過100元，不會成為刑事案件。如被捕人士尋求治療，那100元罰款還可獲豁免。有重罪或兩次以上毒品罪的人可能面臨更嚴厲的處罰。有關銷售或擁有大量毒品的法律則保持不變。

五． 最低工資再漲（7月1日生效）



新的最低工資（時薪）如下：

標準時薪：由12元升至12.75元

大波特蘭區：由13.25元升至14元

非城市縣城：由11.50元升至12元