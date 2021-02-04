2021年您會買房嗎？拜登為你準備了$15000！



（綜合報導）2021年，拜登政府準備推出一系列的振興房市措施，目的除了幫助房客，解決種族不平等問題外，又鼓勵提高能源效率。

首次置業的人士來說，最頭痛的是要一次過拿出一大筆頭款。拜登政府近日推出一項計畫：給予首次購房者15,000元的首付稅收抵免。報導稱，這個“首付稅收抵免”是拜登發起的眾多住房改革提議之一。

對欲買房的人士來說，這是一個好消息，相信這一舉措，同時會

房價進一步推高。

新政府建議中的房市改革措施包括:

增加首付援助

拜登政府的計畫是“首付稅收抵免”，為合資格的買家提供最多15,000元的稅收減免。而這個稅收抵免，在住房交易當天就可獲得，不必等到當年報稅才有。

據調查顯示，有37%的人認為，沒有足夠的儲蓄來支付頭款是主要的置業障礙。

有房市專家認為，提供首付的稅收抵免“可能對那些沒有足夠的錢來增加首付和完成交易的購房者有所幫助。”

房地產雜誌的編輯Axel-Lute支持改革或取消貸款利息和財產稅的稅收減免，後者可為那些擁有大量房貸和高稅率的富裕房主提供補貼。用首付稅收抵免代替這些減免，可以將政府幫助的重點轉移到收入較低、住房可負擔的人群。

房價可能漲得更快

實施首付稅收抵免政策，可能會加速房價，再進一步上升。

目前的房地產市場，並沒有足夠的房屋庫存量，推行這稅收抵免將會令房屋的需求再度加大，更難滿足購房者的需要。

全國房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯·雲說，如果不增加待售房屋數量，其結果將是房價上漲得更快。

根據NAR的最新數據，11月底，待售房屋供應量創下2.3個月以來的新低。這意味著，按照11月份的銷售速度，賣出市場上所有128萬套房屋只需要兩個多月的時間。

當供應量很低時，賣方很可能坐地起價。11月份的房屋中位價為310,800美元，比12個月前的房屋中位價高出14.6%。

增加和改善住房存量

拜登政府希望建設更多住房，目標是在10年內建造150萬套住房和可負擔房屋，重點是為低收入者提供住房。計畫中還將建立一個1000億元的可負擔住房基金，用於建造和修復住房，並使現有房屋更加節能。

政府建議，將部分資金分配給積極消除歧視政策、鼓勵建造更多可負擔住屋的社區。一直以來，這些歧視政策“將有色人種和低收入家庭拒之門外”。

擴大援助租房者

拜登的許多可負擔住房建議旨在幫助租房客，其中包括擴大第8節（Section 8）的租金援助。

根據預算和政策優先中心的數據，由於資金短缺，目前只有四分之一的合格家庭獲得聯邦租金援助。拜登將要求增加資金，向符合條件的所有人提供租金補貼。

所有這些還只是建議，到實施可能還有一段時間。專家稱，現時最重要的是要處理大流行造成的拖欠租金危機。

根據國家住房機構全國理事會的數據，截至2021年1月，全美有至少250億元的欠租。