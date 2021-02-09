2021年已有108宗開槍事件28人死亡 市長答應設7人小組24小時應對槍枝暴力
（本報綜述）剛踏入2021年，截至2月5日，本市已有108宗開槍事件，和28人被槍殺。在這只有36天時間內的數字，相信大部份市民是絕對不能接受的。波特蘭市長惠勒，周五終於出來宣佈，會設立一個7人小組，全天候應對本市的槍擊案件，務求事發後立即進行調查和採證。
波特蘭市的開槍案件，自警隊解散了防止槍枝暴力小組後，可以說是「狂升」，案件增加了200%。除了涉事人士的傷亡外，還多次傷及無辜的市民，有媒體更用「戰場」來形容目前的波特蘭市。
早在去年12月，波特蘭警察局長洛維爾已向市長提出建立一個應對小組來應付本市日益猖狂的槍擊事件，但市長卻未有落實任何行動。
今次市長宣佈成立的7人小組，由4名警員、2名探員和一名警官所組成，準備24小時出動到槍擊現場進行調查的工作。市長還允許局長恢復與格利森市和麥魯瑪縣的警察代表，以及州和聯邦檢察官一起進行每周的案件審查。同時，市長表示他支持向這小組派出一名犯罪分析員，以及一名公共安全支援專家，專門協助收集視頻或其他犯罪現場證據。
按這安排，截止今個財政年度在6月完結前，市政府要花約153,348元；而在下一個財政年則要用306,695元，這會從波特蘭警察部的財政預算來支付。至於下一年度，則有待市政府通過撥款。
惠勒市長表示，市議員均認同對槍擊事件需作出急切的反應。在去年，本市共有55宗兇殺案，為26年來最高，其中有41宗是與槍支暴力有關。
警察局長洛維爾在去年去信給市長時表示：作為公務員，我們必須意識到，這些數字不僅是前所未有的，而且是不可接受的”。 局長又說：波特蘭市的居民不應擔心自己的房子會被槍擊中，或是怕自己的孩子在街頭受到槍擊。
在信中，局長要求市長重啟與其他警局的周會，這些每周一次的會議自2020年開始已停止了，而這些會議，能使大家了解和確認那些為高風險的受害人或是作案人。沒有這些會議，就大大減低了破案的效率。
波特蘭警察副局長戴維斯表示，看到目前本市的槍擊案件飆升，馬上採取行動已是刻不容緩的，並希望這小組能立即投入工作。
但市長表示，在啟動這小組之前，他希望對局長的減少槍枝暴力計劃了解更多。
根據局長的計劃，會增派穿制服警察巡邏，但他承認社區對警方過去不平等對待有色人種年青人的歷史感到擔憂。他建議由社區來監督軍裝警察的工作，並定時公開發放有關警察截查、搜查、使用武力和市民投訴等報告。
市長表示增派軍裝警察在街上巡邏是整個計劃中最令人擔心的一部份。
成功令到警隊的防止槍枝暴力小組解散的非裔市議員哈迪斯蒂，表示她不會支持增加警隊的撥款，直至與社區達成如何改變警務的協議。
無論如何，所有波特蘭市議員均同意，改善目前社會的安全是政府首要的工作。