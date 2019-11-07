2020 廉價醫保現已接受申請 民眾務必在12月15日前完成申請

（本報訊）下年度的廉價醫保現已開始接受申請，民眾必須在12月15日前註冊，保險才能在 2020年1月1日生效。凡是不合資格申請俄勒岡州健保（Oregon Health Plan）或工作地點未有提供健保的人士，均可申請這項俗稱為奧巴馬醫療保險的廉價醫保。

雖然特朗普總統自上任以來，一直嘗試廢除有奧巴馬健保之稱的「廉價健保法」，但根據最新公布的2020年計畫，奧巴馬健保不但沒有式微反而愈來愈穩健，除了保費微幅調降外，保險業者也新增了20家。同時亦不再向不買保險的人士處以罰款。

去年，在俄勒岡州共有148,000名州民參加了廉價醫保，今年負責註冊工作的伊利莎伯．克羅寧（Elizabeth Cronen）鼓勵未有醫保的人，查閱州政府新推出的網上比較功能，選擇一個合適自己和家人的計劃。據了解，你只需輸入你的收入、年齡、地址等，這網站就能為你計算出保費和自付額等資料。

根據2020年規定，年收超過4萬9960美元的個人，以及年收超過10萬3000美元的4口家庭將不會獲得補助。去年獲資助的州民，平均月付保費140元，而每月的政府資助金額為450元。

在美國沒有保險是極有風險的事情。美國醫療帳單天價，帳單債務是首個導致個人破產的因素。民眾必須於12月15日前到州政府的網頁OregonHealthCare.gov 或是聯邦的網頁HealthCare.gove 申請。不懂網上申請的人士，政府有一個認證的保險經紀名單，民眾可向這些經紀要求協助申請。俄勒岡州健康保險市場資助多個社區團體和30多家保險代理人為州民申請醫保，華人服務中心是其中一個。

依照「可負擔健保法案」提供健康保險計畫的各州當中，採用聯邦奧巴馬健保交易所的38州，明年平均保費調降4%，是連續第2年降價。採用healthcare.gov網站計算保費的州當中，6州保費降幅達2位數，但有3州漲幅達2位數。

健保專家指出，由奧巴馬醫保實施以來，雖然一直受到評擊，並有受保者陸續退出，但奧巴馬健保交易市場近期穩健發展，因為保險業者最近幾年提高的保費水準，足以讓交易所出售的健保計畫成為有利可圖的生意。這使得奧巴馬健保推動初期，因為嚴重虧損，或對於可負擔健保法的未來感到不確定而退出交易所的保險業者，又重新返回市場。這令醫保的保費漸趨穩定，有些州甚至出現保費回落的情況。