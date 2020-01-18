2020美國移民措施 五大變革

2020年，美國移民措施或將有五大改變，估計對數百萬移民產生重大影響。

去年，總統川普政府對移民規定提出許多修改草案，目的為減少移民人數、簡化程序，及增強國土安全部執法權力，其中一些或將在2020年實施。

根據《邁阿密先驅報》（Miami Herald）的整理，今年美國公民及移民服務局（USCIS）可能實施五大新措施。

移民申請費上漲

USCIS去年11月14日公告調高各項移民申請費用的草案並徵求評論意見，其中包括入籍申請費調高83%，從640美元增加到1,170美元；申請工卡費調高20%到490美元；轉換條件式綠卡（如婚姻綠卡）到永久綠卡的申請費用，調高到760美元（漲28%）等。

此外，USCIS還前所未有地增加了一項申請費，要求尋求庇護者繳交50美元申請費。

預計USCIS完成修法程序後將發布所有申請費用的最終規則。

公民考試改變

根據聯邦政府統計，2019財年（2018年10月1日到2019年9月30日），總計83.4萬人通過入籍考試，取得公民身分，創下11年以來的最高水平。

通常在美國的入籍考試中，移民必須證明他們的英文聽說讀寫能力，以及對美國歷史和政府的基本了解。USCIS計劃變更公民考試內容，2020年12月之後申請入籍者將面臨更具挑戰性的考試。

移民局發布的「入籍公民考試修訂」（Revision of the Naturalization Civics Tests）備忘錄中說，有關美國政府和歷史的考試題目以及英語口試將有所變化。

除了公民考試外，USCIS還將衡酌申請入籍者的道德品格。在其公布的新指南中詳細列出了15個「不良行為」範例，例如違反保釋金規定、銀行欺詐、未報稅或未繳稅，以及對美國公民的虛假索償等。

在線申請 開放更多

USCIS力推無紙化作業，2020年新增在線申請項目，包括I-485（綠卡境內調整身分）、I-765工卡、I-131返美證（旅行證件）、I-129非移民工作簽證，I-589政治庇護等。

開放在線申請項目的數字表格將被添加到USCIS的網站上，申請者還可以追蹤案件進展，以及協助加快處理程序。

公共負擔的改變 影響綠卡申請

根據去年8月的一份聯邦公告，USCIS計劃修改有關「公共負擔」（public charge）的規定，提高申請綠卡及其它移民簽證的障礙，包括「公共負擔」的定義及範圍。

依其草案規定，「公共負擔」係指「在過去36個月內總共獲得超過12個月的一項或多項的政府福利」，該等福利來自9個項目，包括醫療補助（白卡）、公共住房和食品券等。

目前至少有13州向法院提起訴訟，以阻止這項公共負擔新規則。USCIS是否會實施該規定，或許未來幾個月會比較明朗。

提高政治庇護者申請難度

川普政府計劃修改規定，改變政治庇護申請者的資格及延長其工卡申請的等待時間。該草案還規定非法進入美國者的庇護申請如果被拒絕，美國可立即撤銷其工卡。此外，USCIS在草案中移除了必須在30天內審批政治庇護申請案件的規定。

更嚴格的是，未來經由第三國進入美國西南邊界的非法移民，如果未在該第三國提出庇護申請，美國將拒絕其難民申請。