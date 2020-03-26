2020美國人口普查：您的10分鐘將決定社區未來的10年



（本報綜述）十年一次的人口普查不僅統計人口數字，更決定著許多影響日常生活的因素，包括從社區服務經費，到各州在眾議院獲得的席位數。每十年，美國會對境內居民（無論國籍）進行一次全面的統計，以指導聯邦政府準確地分配資金。

美國每年有6,750億元的聯邦資金（即納稅人繳納的稅金）會根據人口數據返還給各州及地方縣市。若某市的人口數據被低估，則該市所獲得的資金就不足，從而導致許多市民的生活受到影響。這些聯邦資金包括用在學校、醫院、公路、公共事務及其它重要的項目。資料顯示，少報一個人，本州一年就會損失二千多元的預算，算一下十年，本州就損失了二萬多元的預算。

參加人口普查是您作為美國居民的責任。填寫人口普查問卷是強制性的：這是參與我們的民主並表達“我的意見 很重要！”的一種方法。

誰人要填表呢？所有的公民、綠卡持有者居、短期旅遊探訪或者學習考察、以及不合法的居住的人口都要參與人口普查。人口普查統計住在美國的所有人。

人口普查的目的在於幫助民眾和社區，因此，居住在美國境內的每個人都應參與，這將影響他們未來十年的生活。

人口普查的調查問卷共有九個問題，旨在快速收集簡要的統計數據。Huang分享道：「調查問卷中會涉及基本個人資料如姓名、是否為家庭的主要填寫者、在目前地址居住的人數及人名、出生日期、性別、族裔（可多選）、是房客還是屋主，以及是否為西班牙裔。這些就是全部的問題。」據最高法院裁定，普查問卷中不允許涉及公民身份問題。

今年，人口普查首次提供了網上服務。到2020年3月中旬，多數家庭將收到一封關於如何在網上填寫人口普查問卷的信件。人口普查專員將會為沒有收到信件的家庭親自遞送問卷，或直接進行調查統計（這類情況適用於居住在極偏遠地區的民眾，發生率不到1％）。若您沒有及時填寫問卷，則將在4月底前收到三封提醒信件，並最終會在4/20-27派出人口普查員登門拜訪親自遞送提提醒明信片。

華人一向不懂得參與，人口普查局今次擴大對各族裔的宣傳，希望不同種族的國民，包括華人，都能深切認識到參與人口普查是攸關個人、家庭和社會切身利益的當務之急。截至3/1午，全美已經有1千1百萬人完成了人口普查問卷的填寫。

參加2020人口普查非常簡單,只要10分鐘回答9個問題，民眾可以上網、打電話或填寫紙質問卷等三個方式參與。

1 上網 www.my2020census.gov,

點選網頁右上方的地球標示,可以選擇回答中文問卷

2. 打免費電話由普查員完成問卷

人口普查專線(普通話) 1-844-391-2020

人口普查專線(廣東話) 1-844-398-2020

3. 等到紙本的問卷寄到家裡，完成後再寄出

民眾收到的邀請信上有12位數字的人口普查識別號碼(Census ID),還有一份除了英語之外,說其他12種語言的網頁和電話號碼提供民眾協助。

今天就花十分鐘時間，為你家人和你自己未來的生活，填妥人口普查表。