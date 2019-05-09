2020總統參選人楊安澤3日訪西雅圖

出席華人社區的競選籌款晚會

（本報訊）首位以民主黨人身份參加總統大選的華人候選人楊安澤（Andrew Yang）於上周五，5月3日造訪西雅圖，下午6時在Gaswork Park進行集會，並於當晚7:30出席在中國海景大酒樓由當地華人社區為其舉辦的競選籌款晚宴。

在競選籌款晚宴上，近500名華人社區的支持者出席了晚宴，其中包括當地的多位政府人員、商界領袖、僑團領袖等。大會安排了多個展現華人文化的娛慶節目，會上楊安澤在台上講述他的政綱，之後亦回答觀眾提出的問題。

當晚有十多名波特蘭市的楊幫（Yang Gang）特驅車前往西雅圖參加盛會，其中有波特蘭競選籌款會的負責人黎觀城，他說楊安澤是一個有智慧有見地的華人，他能洞悉到特朗普的問題和社會存在的問題，並提出了解決的方法。黎先生又表示，在美的華人只佔全美人口的1.5%，希望華人不要再分黨派，齊心去支持這位華人候選人。

這次競選籌款晚宴為楊安澤募得捐款$26,631。楊安澤對西雅圖華人社區的支持表示感謝。

楊安澤不是第一個參選總統的華裔，半世紀前，夏威夷華裔鄺友良曾兩度參選，但都在共和黨內初選失利，此番楊安澤出馬，時空完全不同，儘管亞裔各行業都傑出，但人口才佔5%，是相當弱勢族群，楊安澤參選不在得勝，只要能在辯論舞台闡述政治理念，就算大功告成。

現年44歲的楊安澤出生於紐約，其父母在上世紀60年代移民至美國。他參選的口號是「人性至上」（Humanity First），提出應向亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）等大公司徵收增值稅，利用這筆收入資助他主張實行的「全民基本收入」(Universal Basic Income)，給所有18至64歲的美國公民，不論貧富收入，每月發放1,000美元補貼。

楊安澤的競選口號，對不少國民來說是極有新意且有道理，但一位沒有任何從政經歷的亞裔難引起主流的關注。有華文報章形容由他宣佈參選開始，他就以「苦行僧」的方式到處拜訪選民。現今，楊安澤已經贏得了6月和7月民主黨總統參選人的辯論資格，主流媒體都對其進行了大篇幅頻繁的報導，4月14號他還登上了CNN鄰里對話的講壇（CNN Town Hall），以出色的表現，對眾多政策的清晰思考及幽默感，為不少選民留下好感。

楊之能夠晉身上辯論台，華人社區的支持亦不能不提。有籌辦競選活動的華人表示，感覺華人社區對楊安澤的瞭解除了各州活躍的AY支持微信群外，普遍都比較匱乏。楊安澤在二月底發起「一人一元」的募款口號，希望在5月15日前達到6萬5千筆個人捐款的目標，以獲得站上民主黨初選辯論舞台的資格；這個募款計畫獲得華人社區的熱烈響應，眾多華人通過微信群等社交網路為他宣導，呼籲群策群力，助首位華裔總統參選人站上全國性舞台發表政見。結果不到一個月，目標就已達到了，目前在前20名競選人排名中，楊安澤已是第七位。

有評論家指，楊安澤強大支持者是千禧代以及拉美裔和亞裔選民，這兩族群整體力量還不足撼動選情，但已激起亞裔參政熱潮，也創造歷史的潛力，楊安澤很了不起！

波特蘭華人社區亦正在籌辦競選籌款晚會，原定在5月25日，但由於當日是軍人紀念人假期，楊安澤希望利用此假期與家人共聚，他說自從參選後已很久未有與兒子一起的時間，他深感抱歉，並說他的競選團隊將盡快定出於六月或是七月到訪波特蘭。

楊安澤在接受本報訪問時表示：在政治方面，我認為華人社區是一條沉睡中的龍，因為目前很多華人都沒有想到要參與政治，一但參與，相信能改變整個美國的政治氛圍。今次我參加競選，希望能讓波特蘭及全美各地的華人都會意認到我們不但可以參與政治，我們更可競選政府各層的職位，甚至能勝出當選政府高層的職位。我非常期待到波特蘭你們那裡，與你們一起為波特蘭華人社區注入活力。