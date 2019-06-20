2020總統參選人楊安澤將於7月13日訪波特蘭

（本報訊）首位以民主黨人身份參加總統大選的華人候選人楊安澤（Andrew Yang）將於7月13日到訪波特蘭，與本地的支持者會面。以黎觀城先生為首的俄勒岡州－西南華盛頓州籌款委員會將楊安澤舉辦競選籌款晚宴，為楊籌集競選經費。

競選籌款晚宴將在7月13日晚7時至9時半，假座波特蘭市中心的Sentinel Hotel Grand Ballroom （614 SW 11th Ave.）舉行。票價按捐款分四個層別：

$60起-感謝捐款者；$300以上－銀牌捐款者；$500以上－金牌捐款者；$1,000以上則列為籌委共同主席。門票包括食物，飲料自費，會場內有簽賣楊安澤的著作，及與他合作的機會。每位參加者均可獲彩印紀念本一份。

購票可直接聯系黎觀城先生（Hardy Li），電話：503-888-8196或電郵至 *protected email* 。又或可直接掃描附圖的二維碼，然後保存收據。

按今次競選籌款晚宴的海報上的介紹，「楊安澤是第一個，也是唯一說出了美國社會存在的真正問題的候選人。取代美國公民工作的不是移民，而是技術。這種對社會現實的敏銳洞察力，結果導向的思維方式，在當今隻談原則不看現實的美國政壇是罕見的。他是五十年來華裔第一次站出來競選總統，他給亞裔長臉！」

欲親睹這位勇於接受挑戰的華裔總統候選人，請立即行動，機會難得，座位有限。