2020玫瑰節開幕典禮 創意無限虛擬演出



（本報記者彭振生）由於新冠疫情關係，州長禁止大型集會，令到波特蘭的年度大盛事

玫瑰節也受影嚮，很多正常的活動如龍舟競賽、機動遊戲設施、花車巡遊等也一一停辦。為延續本市傳統玫瑰節的繽紛，玫瑰節委員會今年決定改變型式來舉行！並於上週五22日下午7時，舉行了網絡直播開幕禮。觀眾可到臉書@PortlandRoseFestival觀看。

節目開始，玫瑰節基金會行政總裁Jeff Curtis向大家問安和道出今次玫瑰節的安排，之後玫瑰節代表小丑王子Angel向大家介紹是晚的節目。接著出埸是著名樂隊Hit Machine獻唱多首名曲，將這虚疑氣氛帶上高峯。

及後，主席Teri Bowles-Atherton 獻詞和多謝各界支持參與。接著，十五位由各高中選出的青春可人的玫瑰公主也一一現身向大家問好。

是晚的高潮戲碼燃放煙火開始了，繽紛燦爛、不同型態的煙火歷時約廿分鐘，目不暇給。今年煙火秀是由Xfinity 公司贊助，音樂會由xxxxxxx 。

開幕禮在此告一段落，今年充滿創意的玫瑰節正式展開。

過往最受歡迎的巡遊節目更廣邀市民參與並展示創意，承傳過往全民歡慶的氣氛。大會邀請市民為自己住所大門前的露台、或是草坪、又或是窗戶悉心打扮，以今年的主題「夢想玫瑰」盡情發揮。 玫瑰節的委員們將按市民交來的資料，制定一條巡遊路線，歡迎市民按著路線，隔道欣賞。

另外，為了彌補每年的大型花車巡遊，玫瑰節委員邀請市民利用鞋盒來自製嬌小的花車，在6月7日下午二時於臉書頁上進行巡遊，屆時將如常有樂隊和其它受歡迎的項目參與。

詳情可查閱網站：rosefestival.org。