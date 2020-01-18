2020年手寫日期要小心！

（綜合報導）進入2020年這個年份，專家指更容易偽造文書，但民眾只要堅守一個原則，就能有效預防遭詐騙：完整書寫日期。 “2020年”的縮寫“20”非常容易被變造，只要在後面加上其他數字就變成別的年份；例如若將2020年元旦寫成“1/1/20”，就能被輕易改成“1/1/2000”或“1/1/2021”。

俄亥俄州漢密爾頓郡審計人員羅茲說，書寫完整的日期“可以幫助保護民眾，避免文書相關的法律糾紛。” 全國消費者維權協會行政主任瑞格德說，儘管2020年才剛開始沒多久，類似詐騙案例還不多，民眾切莫掉以輕心。

瑞格德向今日美國報表示，詐騙犯很可能利用這種方式謊稱債務尚未還清，或試圖兌現過期支票。 瑞格德舉個例：“民眾若同意自‘1/15/20’起分期付款，理論上壞人就可以把這個日期改成‘1/15/2019’，試圖借此斂財。” 瑞格德也稱，以後預先簽署的日期也會帶來麻煩，例如日期為“1/1/20”的支票，明年就變成“1/1/2021”，可能讓過期支票恢復效力；類似問題也可能出現在已過時效(statute of limits)的債務上。 最簡單的解決方法就是：完整地書寫日期，不要怕麻煩；用正式的文字書寫月份也可以，例如書寫“2020年1月15日”，而不要只寫“1/15/20”。

警方也贊同這樣的做法；緬因州東米利諾基特警局在臉書寫道：“在簽署任何法律或專業檔時，這是非常可靠的建議，可能幫助民眾省去不少麻煩。”