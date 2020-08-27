2020年人口普查中被算上的最後機會！ 亞裔在未來10 年可能會失去社區資源



（本報訊）人口普查的最後期限迫在眉睫，華人社區有在接下來的十年中無法獲得公平分配資源的危險。現在僅剩一個月的時間來做出貢獻。

在全國范圍內，美國百分之四十的家庭尚未填寫人口普查。換句話說，回應率低於65％。社區中的每個人都需要在9 月30 日之前被統計在內。

如果人數被低估，各州可能會在緊急服務，教育，醫療設施，道路改善和其他福利上每年每人損失數千美元的公共資金。社區也有失去政治代表權的風險，包括國會席位。

人口普查局將在本週做出最後的努力，以縮小包括華人社區在內的亞裔美國人在普查回覆率上的剩餘差距。

為支持這項工作，超過30個組織和20位著名人士致力於在8 月24 日至30 日，即本週舉行2020 年人口普查亞裔行動週動員其社區。這些組織包括公民參與團體，社會服務提供者，和電子商務品牌，都在敦促人們對人口普查做出回覆，因為這對於我們的社區利害攸關。

由於COVID-19 ，開展本地推廣活動變得更具挑戰性，但是這些2020 年人口普查合作夥伴組織和個人正在幫助填補這一空白。他們正在利用自己的影響力獲得更完整的數據。這是美國人口普查局決定呼籲他們參加2020 年人口普查亞裔行動週的關鍵原因。

這些組織和個人專門針對難以統計的人群，例如具有中文語言需求的人群，經常出行的年輕人，嬰幼兒以及50 歲以上的人群。

隨著COVID-19 的影響，人口普查局局長Steven Dillingham 在8 月14 日發表聲明：“ 我們正在採取措施調整我們的行動，以確保每個人都被統計在內，同時保證每個人的安全。”

作為行動調整的一部分，人口普查局將派出人口普查員，以幫助家庭填寫問卷。接受普查的人員必須經過培訓，才能遵守公共衛生準則，並在進行這些親自訪問時穿戴個人防護設備（PPE ）。

Dillingham 強調了緊迫性：“ 如果您還沒有回覆，那麼現在就該行動！通過在線，郵寄，電話或與人口普查員親自交談回覆2020 年人口普查，有助於保障社區的重要資源。”

亞裔美國人社區的未來從現在開始。不要再等待了。要在線響應，請訪問2020census.gov 。要通過中文電話回覆，請致電 844-391-2020 ( 普通話) or 844-398-2020 (廣東話)。