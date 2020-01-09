2020去東京看奧運？日航免費送機票 數量有限！

（綜合報導）2020年夏季奧運會将在日本東京舉行，勢必要掀起一番日本遊熱潮。而日本航空也趁這時候送出一份大禮——爲國際旅客提供免費日本國内往返機票，一共5萬張。

這次活動将從2月底開始，免費往返機票在2020年7月1日到9月30日有效，出發地是東京的羽田機場，或是大阪的兩個機場之一（大阪國際機場或關西國際機場），目的地則是其餘四個日本城市，日航稱更多細節将在1月中旬公布。

2020年奧運會的舉行日期是7月24日到8月9日，如果你正有計劃去看奧運，免費機票正好給了你機會也去其他城市看看；如果你隻是想夏天去日本玩，這也能爲你省下一筆錢。

不過就和任何促銷活動一樣，這次日航的免費機票也有一些限制，買之前一定要看仔細：

1． 單有非日本居民及非日本護照持有者才能得到免費機票，如果你有日本護照，必須同時是其他國家的永久居民才可以；

2． 活動隻對不在日本注冊的“日航裏程銀行（JAL Mileage Bank）”會員有效，不過這也很容易滿足，在日航官網上注冊成爲會員是免費的；

3． 預訂航班的時間必須早于出發時間至少一周，而且返程與去程的間隔不能超過10天；

4． 免費機票的座位選擇有限，活動不适用于某些路線、航班和日期。

雖然明年奧運期間日本的旅遊價格和物價預計會出現飛漲，但日本政府也下了些功夫來吸引遊客。這次日航的免費送機票活動，就是日本旅遊局和日本國家旅遊組織“你的日本2020”旅遊促進活動的一部分，活動還包括不少吸引遊客的内容，比如降低國際國内航班價格、給武士忍者等熱門景點旅遊線路打折等等。