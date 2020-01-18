2020全美人口普查啟動廣告宣傳　用13種語言照顧國民

（ 本報訊）每十年一次的全國性人口普查將於2020年舉行，14日美國人口普查局在華府舉行發佈會，宣佈啟動一連串的宣傳廣告活動。為了讓每家每戶居住在美國的人士都能知道這盛事，人口普查局耗資5億元，製作了超過1,000個不同語言的廣告，透過電視、廣播、網絡、社交媒體、紙質媒體、公共場所廣告牌以及巴士車站廣告牌等，向全國各地的民眾宣傳參與人口普查的重要性。普查局官員表示，有信心廣告能廣傳到全美99.9%的家庭。

2020人口普查選用了「你我未來，由此展開」（Shape your future. STARTHERE)作為口號，首輪針對華人市場的宣傳攻勢就以「華人普查你我他」作標題。

人口普查局表示，2020年人口普查面臨的一大挑戰就是民眾對於政府的不信任加劇，導致包括部分移民在內的群體參與人口普查的意願降低。而根據研究機構的調查結果顯示，要令到民眾樂意參與，首先要讓他們所在的社區獲得的福利。因此，人口普查局將提高民眾參與度作為首要任務，將利用互聯網及多層次的整合傳播手法來接觸民眾，包括那些長期以來被低估的群體。

人口普查局總監迪林翰表示，「2020年人口普查是你們的人口普查，成功全在於你們。這是十年一次的告知公眾數千億聯邦預算將如何被配置到各種重要的公共服務中的機會，包括醫院和醫療診所、學校和教育項目、修橋補路等等。」

2020年人口普查將由1月21日率先在阿拉斯加的偏遠村落展開，其它地方將由3月中陸觸進行。今年的人口普查，民眾首次可透過網上回答普查問卷，而傳統的填寫問卷或接受電話訪問等方法亦照常。

人口普查局亦強調正在大量招募兼職人口普查員，有興趣的人士可登錄2020Census.gov/jobs查詢。