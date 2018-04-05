2020人口普查　將調查公民身份問題 俄勒岡州聯同17個州政府及6個城市控告特朗普政府

（本報綜述）聯邦政府商務部上週宣佈，將在2020年的人口普查中，加入是否美國公民的問題。此舉遭到多個屬民主黨州的反對。星期二，全美有17個州和6個城市聯合起來起訴特朗普政府，包括俄勒岡州，因為本州的總檢察長洛斯布拉姆（Ellen Rosenblum）擔心，這條問題會令到不少移民不願參與人口普查。

周二，本州的總檢察長洛斯布拉姆，還專門從西岸飛到紐約，參加了由紐約州總檢察長史樹德（Eric T. Schneiderman）主持的記者會。史樹德代表全美17個州和哥倫比亞特區提出訴訟。該訴訟稱，在2020年人口普查中加入公民身份問題，將會造成許多州的人口被低估，從而造成嚴重後果。而紐約州則會因此失去眾院席位數量和數以十億計的聯邦撥款。

史樹德在星期二的記者會上說：「這是對像對紐約這樣歡迎移民和擁抱美國好客傳統的地方的一個懲罰。想一想，如果有個來自特朗普政府的人，來敲你的門，然後問你的公民身份，這將會造成真正的恐慌。」

俄勒岡州的總檢察長洛斯布拉姆說：「關於公民身份的問題與法律的目的相違背，我相信每個在美國的人都應該被算在裏面。」

除了全美17個州和哥倫比亞特區之外，跨黨派的美國市長聯盟、以及紐約市、芝加哥、費城、三藩市、西雅圖和普羅維登斯也加入了訴訟行列。

上一次全美人口普查中添加公民身份問題，還是在1950年。聯邦司法部表示，增加公民身份問題，對獲取資料，以便更好地執行保護少數族裔投票權的法律是有必要的。

有分析人士稱，增加公民身份問題會為移民人口較多的州帶來人口數量低估的後果，因為無證移民和他們的親屬很可能因此避填普查表格，以免聯邦政府獲取他們並非美國公民的資料。

不正確的人口數字，將會影響聯邦政府撥款，特別是人口較多的州，在例如基礎建設和孩童的醫療保險方面，將會吃虧。除了撥款受影響之外，一些州在國會的影響力也會被削弱，在分配眾議院議席中，擁有許多非公民的州議席將被減少。