2019玫瑰節龍舟點睛儀式　祝願今年的龍舟比賽順利、平安進行

（本報記者彭振生攝影報導）3月30日，波特蘭高雄姐妹市協會2019玫瑰節龍舟點睛儀式於市中心的河濱公園河畔舉行。河畔碼頭上，數艘龍舟及多名划手整裝待發，靜耐點睛儀式，吸引了市民在埸觀看。

出席是次盛會嘉賓有波特蘭高雄姐妹會主席Michael Bostwick、駐西雅圖臺北經濟文化處處長范國樞先生，副領事陳冠廷先生、波特蘭市玫瑰節基金會2019年主席Teri Bowles、玫瑰皇家大使協會總理Don Thacker 及委員會成員、中華會館主席李汝堯和大會所邀到臨主持祭拜儀式的僧侶、大師。

首先致詞是波特蘭高雄姐妹會主席Michael Bostwick，他表示，很高興看到越來越多的年輕人參與龍舟比賽，證明了像這樣的傳統活動，有更多的年輕人關注，這是傳承文化的重要一環，並十分多謝各來賓的泣臨。

駐西雅圖臺北經濟文化處處長范國樞先生則表示，龍舟競賽是大中華文族源遠流長的傳統活動，如一則文化故事，非常高興在波特蘭也看到大家熱烈投入參與此傳統盛會。

玫瑰皇家大使協會主席Teri Bowles表示，波特蘭賽龍舟比賽宣揚了中華文明文化，也促進了波特蘭臺灣兩地文化交流。並籍此推介玫瑰皇家大使協會即將舉行之活動，如五月份進行的玫瑰節城市樂園，大家緊記五月廿四日之開幕煙花滙演。

玫瑰皇家大使協會總理Don Thacker亦多謝大家來臨，感謝各界一直對此活動的支持。

最後，中華會館主席李汝堯致詞，謂中華會館龍舟隊也派出隊伍參賽，請各位多多支持。

隨著高僧帶領祭拜儀式和各嘉賓致詞後，眾賓共同步入碼頭，為停泊在河畔色彩繽紛的龍舟點睛。點睛後，龍舟相繼出發，在維拉米特河上饒環形滑動，以表儀式順利舉行，拉開玫瑰節賽龍舟的序幕。選手們亦可開始於拉米特河上進行賽前練習至6月的正式比賽日。市民可隨時到河畔去觀看參賽龍舟練習並為他們打氣。

