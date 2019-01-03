2019年俄勒岡州新法例上場

（本報訊）新一年俄勒岡州有新法例上場，下列是一些較受民眾關注的。

司機意外後不顧而去

由2019年起，交通意外發生後司機不顧而去的行為，將嚴被對待。新法例下，在俄勒岡州內，如司機相信自己撞倒人或動物時，肇事的司機必須要折返意外現場。之前，如果司機不知道自己撞倒人或動物時，法例無規定他必須要折返現場。

工資公平法

本州新的工資公平法例正式生效，這法例早在2017年已通過，目的是確保所有州民不會受到不平等工資的對待，由於僱主需時查閱檔案，所以法例延至2019年才正式執行。法例主要是加強對俄勒岡州州民獲得同等報酬的保障，不論性別、種族、膚色、宗教、性取向和國籍、婚姻狀況、退伍軍人身份、年齡和殘疾等。由2019年起，僱員如受到上述不公平的對待，可向州勞工部（Bureau of Labor）及工業民權部（Industries’ Civil Rights Division）提出投訴。

州民可食用被撞死的野鹿

最受州民關注的可能是這條法例，俄勒岡州魚類及野生動物管理局在2019年一月一日起，允許司機將已被撞死在馬路的鹿自帶回家食用，但州民要承擔食用安全風險，同時必須將現場留下所有的屍骸部份全部拿走。不允許特意撞死野鹿的行為，因為這是犯法的。如州民在路上見到有野鹿被撞死，欲將鹿帶回家食用，州民必須在回家後，從網上申請許可證才能食用，而動物頭和鹿角必須在五個工作天內交到俄勒岡州魚類及野生動物管理局。詳情請查閱

https://www.dfw.state.or.us/resources/hunting/roadkill%20_regulations.asp。加強禁有家暴紀錄人士擁搶

這一條法例這加強目前的禁止家暴人士擁槍，以防止更多慘劇發生。新法適用於所有曾經犯有家庭暴力的人士，無論他/她是否與伴侶、兒童或是受害人同住。

清理露宿者營地

由現時開始至2023年止，州政府批准波特蘭市政到發現有露宿者營地的州政府物業內進行掃蕩。法例主要是近期有極多的露宿者在205公路旁及99公路旁的政府用地設營。

寄養家庭學生免學費

所有住在寄養家庭的學生，一向是不用繳交社區大學和大學的學費，但享受這福利的學生必需要做30小時社會服務才合資格，由2019年，州政府取消這項30小時社會服務的要求。

保障窮人退休

新法例允許所有領取臨時援助現金福利的人士可保留退休金儲蓄，而不需因為要符合領取現金福利而將退休金花掉。