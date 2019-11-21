2019『麥當勞教育展』圓滿落幕 學生與家長們表示獲益良多

（本報訊）2019『麥當勞教育展』已於上周在波特蘭社區大學內舉行，除了多個受歡迎的講座外，會場內有大學、不同的社區機構等設有攤位，為參加者提供各樣有關教育和職業的資訊。

『麥當勞教育展』是一個一站式的大學資訊活動，所針對的對象是亞裔移民家庭的第一代大學生，因為這等學生的父母都不曾在美國接受過高等教育，不懂得在美國入讀大學的各項要注意的事宜，不知如何能協助子女。另外，亞裔學生有不少在校內都不太活躍，不參加學校的任何活動，以至缺乏了獲取資訊的渠道，和欠缺那些能令你加分的行動，以至影響報讀大學。

跟以往一樣，似乎關心子女教育的家長們，比學生們顯得更積極。那些指導家長如何為子女準備入學的機構的攤位，幾乎整天都站滿了查詢的家長們。來自本地兩所大學的學生顧問更是不停的為學生和父母們進行個別的諮詢。

大會安排的三場講座亦相當受歡迎，特別是說到有關申請獎助學金的，更是座無虛席。在大學財務方面，大會分中英文兩場進行。英文的由本州的高等教育統籌委員會（OSAC）學生事務辦公室專員到來講解該機構如何協助學生申請獎助學金，及介紹獲取學費資助的各種途徑，出席的學生都積極發問。至於中文的講座則由World Financial Group的財務專家負責，向家長們講解及早為子女讀大學作出財務安排的重要性，訂出財政上策略，就能輕鬆應對子女學費的問題。

有家長表示，今年已是他們連續第三年到來參加這個活動，他們說要了解的資訊太多了，認識多一點，希望能幫助子女入能順利進入大學。

參加的學生亦表示，這個教育展對他們的幫助也很大，雖然學校亦有為他們舉辦大學展，但學校提供的資訊未有『麥當勞教育展』的多，而最重要的是OSAC的講座特別能解答他們有關助學金的問題，而來自不同學系的畢業生分享大學經驗，也為他們提供了一些大學生活的情況，而與大學顧問的一席話更能解答他們一些重要的疑慮。其中一名學生表示，她喜歡『麥當勞教育展』，因為這是一個專為亞裔學生而設的活動，參予的講員或是參展大學的代表，大部份都是亞裔人士，所以他們都明白大家的文化背景，更懂得協助學生的方法。

2019『麥當勞教育展』由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心主辦，主題贊助：麥當勞；場地贊助：波特蘭社區大學；社區伙伴有：俄勒岡州立大學亞太文化中心、中華會館獎學金基金會及亞太裔聯盟。午餐贊助：紅茶館和寶華餐館。