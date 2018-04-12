2018美國羽毛球青少年錦標圓滿落幕

（本報訊）2018美國羽毛球青少年錦標賽于4月6日至8日在主辦單位俄勒岡州羽毛球學會內成功舉行。錦標賽共有85名選手參加，比賽年齡組分為：11歲以下，13歲以下，15歲以下，17歲以下以及19歲以下，這次參與錦標賽最小的選手只有8歲。每組比賽項目分為男單，男雙，女單，女雙和混雙的比賽。

由於此次比賽是隸屬於USA Badminton比重較大的積分賽，因此對每一名選手都很重要。

為了工程舉辦好此次比賽，俄勒岡羽毛球學會動用了大量的人力組員，特意從佛州和華州邀請到了美國羽聯官員現場把關，被美國羽聯認證的裁判員定奪每場賽事勝負，還有大量的志願者隊伍在現場提供幫助。

比賽現場氣氛濃烈，異常精彩。只見選手將羽毛球拋在半空中，瞄準目標，一拍，羽毛球已經飛的老遠了。然後對方也不服輸，眼睛直盯者在半空中飛馳著的羽毛球，對著羽毛球輕輕地一碰，羽毛球又像是一把箭似的飛了起來。來來回回好幾個回合都不分上下，驚心動魄，令的到場觀眾和選手的一陣陣的歡呼聲和掌聲！

俄勒岡州羽毛球學會館長Hugh李表示，他對這次的錦標賽圓滿成功舉行感到自豪。并表示擁有這樣一個精誠合作的團隊，讓第一次舉辦該賽事的學會每一個緩解都非常順利！他也表示，期待與美國羽聯以後有更多的合作和互動。

美國青少年羽毛球錦標賽是美國羽聯一年一度都會舉行的賽事，今年西海岸地區的比賽由俄勒岡州羽毛球學會承辦，這也是該比賽首次亮相俄勒岡。