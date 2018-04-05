2018玫瑰節龍舟點睛儀式舉行　祝福今年的龍舟比賽順利進行



（本報記者王倩韞攝影報導）4月1日，波特蘭高雄姐妹市協會2018玫瑰節龍舟點睛儀式在市中心的河濱公園河畔舉行。碼頭上，八艘龍舟及百餘名劃手整裝待發，百餘名市民共同觀看了點睛儀式。

波特蘭市玫瑰節基金會2018年主席Jeff Curtis，波特蘭高雄姐妹會主席Mike Bostwick，慧霖寺寺主星海上師，玫瑰皇家大使協會成員，玫瑰皇后及玫瑰節委員會代表等共同出席了點睛儀式並先後致辭。

波特蘭高雄姐妹會主席Mike Bostwick表示，對於今次龍舟賽，他為有越來越多的年輕人加入表示欣慰。因為這展示了波特蘭不同群族的凝聚力，並且像這樣的傳統活動，有更多的年輕人關注和參與是傳承文化的重要一環。

玫瑰皇家大使協會主席Adam Baker表示，波特蘭賽龍舟比賽不但宣揚了中華文明文化，更是拉近了臺灣和波特蘭兩座城市之間的友誼，促進了文化交流和未來各個方面的發展。也邀請各界人士到訪臺灣。

慧霖寺寺主星海上師帶領弟子們獻上藏傳佛教的經文，伴隨著為儀式誦經祈福，星海上師在聖壇前帶領這眾貴賓們上香，祈願平安。隨著持續響亮的鞭炮聲，波特蘭國際舞獅團為儀式舞獅助興。

之後，眾貴賓共同步入碼頭，為停泊在河畔五彩繽紛的龍舟點睛。點睛後，8艘龍舟相繼出發，在維拉米特河上饒環形滑動，以表儀式順利舉行，拉開玫瑰節賽龍舟的序幕。

選手們一共有2月多月的時間可以進行比賽前的練習，市民們可以隨意到威拉米特河畔去觀看參賽龍舟練習時得場景，為他們加油助威。

2018年龍舟大賽擬定於6月份玫瑰節大巡遊的同時舉行。