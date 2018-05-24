2018玫瑰節以『玩得開心』為主題　與全城市民玩轉波特蘭　 首項活動『城市樂園』再加晚上的『煙火秀』週五隆重上場

（本報訊）波特蘭市一年一度盛事－玫瑰節於週五（25日）正式展開為期三星期的連串精彩活動。紮駐在河濱公園，充滿歡樂氣氛的『城市樂園』CityFair亦於25日下午五時宣佈開園，連同晚上的『煙火秀』正式為2018年的玫瑰節揭開序幕。

為了讓更多市民可藉長假期到『城市樂園』開心玩一轉，準備好愈快的心情來迎接連串的精彩節目，玫瑰節委員會於幾年前特別將樂園的開園日期提前在軍人紀念日的週五。

5月25日的開幕活動，先有『城市樂園』於下午五時正式開園，七時有巡遊樂隊的演出，晚八時在園內位於RoZone 區的舞台有由免費音樂會，晚上九時四十五分的『煙火秀』後，有本地有名的樂隊現場演出，屆時RoZone 區將會變成一個大舞池，讓市民可以全情投入，盡情享受玫瑰節的歡樂氣氛。

『城市樂園』特別在軍人紀念日28日（周一）整天開放，特別安排了適合一家大小的節目，由中午至下午四時，有小丑和動畫人物的出現，演出有魔術、小丑、大泡沫、畫臉、音樂．．．等等。還有特別的尋寶遊戲將由上午11時至下午4時舉行。

『城市樂園』在第二周的節目以王子和公主為主題，安排有各式各樣的舞台表演，多家本地喜愛戶外一邊聽音樂一邊喝酒的市民，可在場找到多家自釀啤酒的酒吧，供應不同口味的啤酒。這周的星光尋寶遊戲將在六月二日晚，下午6時至11時舉行。

最後一周『城市樂園』由6月8日開始，主題是海盜和美人魚。花車巡遊尋寶遊戲將在6月9日晚，上午10時至下午4時舉行。同時在河邊有軍艦展，在路邊則有花車停放讓市民參觀。

今年的『城市樂園』以『玩得開心』為主題由5月28日起至6月10日止，今年的『城市樂園』的開園時間：。

5月25日：下午5時至晚上11時；

5月26至28日：上午11時至晚上11時；

6月1日至3日：上午11時至晚上11時；

6月8日至10日：上午11時至晚上11時；

『城市樂園』入場費每為八元（六歲及以下兒童由一位成年人攜同下，免費）。市民可從網上預先購票（www.rosefestival.org）只需五元（須付手續費0.75元）。

刺激好玩的機動極受大小朋友喜愛，但要盡興，花費卻不少。為此，玫瑰節委員會給予網上預購的市民多種優惠（須付手續費0.75元）：

- 入場費每位三元

– 每條50元的無限次遊樂手帶，只需37.5元（不包入場費）一條，可讓你在一天內可無限次數乘坐不同的機動遊戲。

– 40張遊戲券僅售20元，遊戲券適用於機動遊戲（每種遊戲最少需票9-10張）、攤位遊戲及美食攤位。

– 120張遊戲券僅售50元。

優惠：如要到『城市樂園』超過兩天的話，可以10元購買一個紀念別針，只要扣在衣服上，你就可以無限次出入『城市樂園』。購買紀念別針的地點包括Fred Meyer超市，Rose Garden 商店，指定Duck Store，指定的Bank of the West及玫瑰節辦事處。數量有限，售完即止。

六歲以下免費。

退伍軍人，預備役軍人和現役軍人均可憑軍人證和帶同一人免費入場

逢星期五下午五時前入場免收門票。

今年的『城市樂園』一如以往，刺激好玩的機動遊戲仍是主角，園內設有多個舞台，上演不同的音樂及文化節目。另外有小小動物園、展銷攤位和美食攤位等。

『煙火秀』於5月25日，晚9:45在市中心荷昉橋（Hawthorne） 至摩利臣橋（Morrison）之間的威廉汨河上上演。

在這三星期的玫瑰節期間，每日都有不同的活動，詳情可到www.rosefestival.org瀏灠。