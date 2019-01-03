2018年波特蘭華人社區重要新聞回顧

（本報訊）每到年底，傳媒報章都會為該年選出十大新聞。在波特蘭市華人社區，要從中選出屬於華人社區的十大新聞實在不容易，在歲末之際，本報在此選出2018年度八宗最為本地華人關注的華人社區新聞，讓讀者們回顧一下。

中華會館選舉 要用法律平息爭拗

2018年11月初，中華會館進行了2019-2020年度正/副主席及20名常委的選舉。為了讓選舉能公平地進行，中華會館選舉委員聘來持第三立場的聯合會計師事務所職員負責整個選舉程序，包括投票和點票。但在選舉當日，投票程序一開始就有候選人支持者在場作出嚴重滋擾，以至會計師事務所職員未能執行職務，並因目睹種種影響投票人士的行為，隨後更表示不可能為選舉的公平作出驗證，最後在主席聯同選舉委員會開會後決定銷毀選票，及後宣佈選舉無效。但候選人余先生極力游說開票，在黃裔明主席要求下，簽下一張說明「這是一個無效選舉」的協議書，雖然黃主席說明不批准開票，但依然被開箱數票，結果是余先生勝出。余先生隨即宣佈自己當選，並多次非法使用中華會館名義發信及舉辦發佈會。中華會館雖多次發聲明及律師警告信，在沒辦法下將四名涉事人士告上法庭，及罷免他們在中華會館的所有職務，並於28日成功在法庭申請到禁制令，禁止四人濫用中華會館名義。

令到事件更複雜的是當時的黃裔明主席正在中國和香港公幹，並於11日突然離世，未能回來主持公道。副主席李汝堯按會章上任主席一位。又按中華會館過往的案例，及黃主席生前的意願，決定選舉延後。李汝堯主席希望用少於一年時間先讓大家心情平伏下來，然後再摘日完成今次的選舉，屆時希望見到的是一個公平公正的選舉。

華人服務中心新辦公大樓正式開幕

華人服務中心終於有了自己的家，經過兩年多時間的籌劃和興建，華人服務中心新辦公大樓於8月8日正式開幕。在開幕禮上，董事會主席司徒國石表示，在35年來不斷的努力下，今天終於夢想成真。這座新的大樓是紀念他母親司徒小芳女士，大樓名為愛心樓，他希望新的大樓將為中心打開一個新的局面，成就「多元一體化」的社區。

前市長海爾斯指出這座大樓是值得亞裔社區感到驕傲的。有了這座大樓，華人服務中心能為社區內成千上萬的人士提供優質的醫療保健服務；與之同時，不同的語言和文化亦隨之得到承傳。

中心行政主任梁永富表示中心將繼續為各社區搭建互相合作之橋樑，努力提高多方面、全方位的綜合性健康服務模式，讓各族群、各社區、各階層人仕都能夠從中受益。

華人服務中心在新的大樓的新設施下，讓更多有需要的人士受惠，無論是診所或是所舉辦的活動。

西林市府首辦清明祭祀活動 紀念早期華裔移民的歷史貢獻

西林市政府於4月5日，在該市的先鋒墓園（Pioneer Cemetery），按中國民俗傳統舉行了清明節祭祀儀式，以紀念在當地早期開發與建設時期做出歷史貢獻並長眠於此的華裔先祖們。不少來自波特蘭華人社區和社團代表出席，並在儀式中宣讀了122位先祖的名字。

根據史料記載，早在1814年已有華人埋葬於西林市的先鋒墓園。到十九世紀三十年代，將近400名華人居住在西林的Ferry、Liberty、State 和High 四個街區即當時的唐人街。街區內有洗衣店、餐館、雜貨店等商鋪。華人大多從事建造鐵路、修築堤壩、道路，或從事農業，當年的塞勒姆唐人街曾經興旺一時。

從1875年到1925年間，來自台山海口埠那馬洋村的George Lai Sun為當時唐人街的華人首領。

美國排華法案通過後的1903年，西林市議會下令將唐人街燒毀，華工們向南遷移了一個街區。到1925年，由於租金過高以及種族歧視等原因華人被迫搬遷到了波特蘭。

1952年，西林當地媒體曾報導發現華人墓地，1963年華人墓地再次被墓園的工作人員發現，1985年西林市政府收回先鋒墓園的擁有權。2013年，先鋒墓園被列入美國國家歷史名勝古蹟名單。

2017年初，西林市社區發展署歷史遺跡保護委員會設立了一項研究西林華人歷史的計劃，該項目得到了市議會的大力支持。

唐人街最後一家華人點心餐館正式結業

波特蘭市唐人街的華人商店，在過去十多年都相繼關門，座落唐人街有30年歷史的雷氏餐館，亦已於年初結業，讓唐人街失去了中國飲食文化重要的一環－點心。

由於唐人街區內，福利機構云集，靠這些機構過活的流浪漢隨處可見，他們隨街方便，喜歡睡在店舖的門前，經常弄到街上骯髒得不得了，嚴重影響周圍的衛生環境。不少店舖的生意因此而一落千丈，有被迫結業，也有遷離唐人街繼續營業。

多年來，商戶與街坊會一直在努力，希望將唐人街改變，重拾舊日的風采，但可惜未能成功。

根據雷氏餐館的東主梁先生表示，他經營了這餐館已有15年。他指出，以前在唐人街，你可以感受到中國文化的色彩，並且有多家點心餐館給顧客選擇。他見證著一家一家的點心餐館離開唐人街，而他卻是最後一家離開的。

雷氏餐館可以說是唐人街其中之一個地標，餐館已有30年歷史，而其前身是一家經營50年的雜碎餐館。見到雷氏的離去，實在令人感到有點兒失落，但東主梁先生表示，目前他要享受15年來首個假期，希望他日能東山再起。

兩家華人中藥店被突擊搜查

7月在波特蘭市首次有售買中藥的店舖遭到美國魚類及野生動物管理局的調查人員突擊搜查，最後在現場檢走了數十箱貨物作檢查，目前仍未有確實的調查結果。

突擊搜查當日早上，數十名包括有來自美國魚類及野生動物管理局的調查人員、有配備警槍的聯邦警察、州警和波特蘭市警察，甚至有郵局人員，分別進入區內兩家中藥店，出示搜查令後，隨即封鎖藥店進行調查。期間一概人等不得進出，亦不准對外聯系。

據店主表示，調查人員要檢查店內出售的中藥有否含有違禁動物的成份。最後，調查因員檢走了數十箱貨品進行作檢驗。其中包括有名貴的燕窩、海參、鹿茸、海馬……等野生動物產品。另外，店主的電話、店內的單據、甚至是銀行的賬戶資料，亦被調查人員檢走。

記者所現，現場的調查人員不單有來自本州的，更有來自加州、愛德華州、華盛頓州等的聯邦調查人員。

其中一店主表示，他們是正當商人，出售的貨品全都是購自美國的批發商，今次遭突擊搜查，影響顧客對店舖的信心，在生意上是嚴重的損失。他希望政府能清楚列出所有他們認為不能出售的海味和藥品，以免令他們購入違禁出售的物品。

兩個針對亞裔的廉租屋苑受華人歡迎

兩個分別在Foster 街的72 Foster 廉租屋苑及在Division/82街的O82廉租屋苑將分別於2019年入伙，並同時在2018年接受入住的申請。

72 Foster 有101個單位，是首座以亞裔住客為設計目標的廉租屋苑，將來由華人服務中心為住客提供配合亞裔住客需要的社區健康服務，申請的華裔人士非常踴躍。入住這屋苑是要有最低收入要求的，是該區平均收入的40%或60%，其中有20個單位是撥給持有第8類房屋補助券的低收入家庭。

至於82nd Orchards「82街果園」（簡稱O82）則以位置取勝，位於Division 街和82街交界，只有48個單位，位於新唐人街的中心地帶，對華人來說，實在太方便了。2019年二月正式入伙，申請這屋苑的華人家庭亦非常踴躍，在首兩天已收到超過100份申請表。

入住這屋苑的住客亦是要有最低收入要求的，是該區平均收入的30%或60%，其中亦有少量單位是撥給持有第8類房屋補助券的低收入家庭。

砵崙華埠終於擁有一個屬於自己的「砵崙華埠博物館」

一個滿載砵崙唐人街歷史文物和記載的「砵崙華埠博物館」於本年六月開館，首個在場館內的活動是攝影師Dean Wong 的「美國砵崙唐人街製造」展覽；並在12月隨著《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》成為該館永久駐場的展覽後，宣佈「砵崙華埠博物館」正式隆重開幕。

《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》是一個講述砵崙華埠歷史的展覽，對不少土生土長的華裔人士來說，分外親切，他們一邊看展覽，一邊紛紛相約話當年，懷緬他們的童年時代，和他們家族在當年的生活境況。

展覽展示了200多件歷史文物，揭示了波特蘭和太平洋西北地區歷史悠久且被誤解的歷史。正如館內所見一幅幅數十年前的相片，反映出當時的華埠情況，至於展品方面，有複製1920年代創立華埠著名的杏花樓、中華會館、粵聲音樂社、藥行、銀行(錢莊)等，大家參觀之餘，也可幻想感受一下置身幾十至百多年前的唐人街。

據「砵崙華埠博物館」館長Jacqueline Peterson 介紹，她們陸續收到不少的歷史物件，經整理後，將會在這博物館內展出，其中將包括一家百多年前在砵崙唐人街的雜貨店，這家店主的後人將百多年前店內的一些未曾開封的貨品，交到Jacqueline 手上，所以，這一家百年前的雜貨店將會在博物館內重新向觀眾展示。

砵崙華埠曾是早期全美第二大的華埠，要了解當時的情況，博物館將繼續為觀眾揭露更多的歷史資料。

俄勒岡州首家鼎泰豐落戶比弗頓

以多汁皮薄小籠湯包著名的台灣著名餐飲連鎖店鼎泰豐，在本州的首家分店座落於比弗頓的華盛頓購物廣場（Washington Square），該店已開始試業，只接受網上訂位。

鼎泰豐起源於台灣，目前在世界各地不同國家都有餐廳，美國共有11家，都在西海岸。華盛頓購物廣場和西雅圖的菜單相同，預計有230個座位，一個圈吧檯還有一個製作麵點的展示廳，顧客可以在那裡看到師傅們製作小籠包的全過程。

鼎泰豐最著名的就是小籠包。除了小籠包，餐廳還供應包括炸豬排，牛肉麵等原台灣地道口味的美食。

鼎泰豐的工作人員必須遵循嚴格的標準程序，以控制小籠包的高品質。將麵皮仔細折成18摺以上的小籠包，放入蒸籠後蒸4分鐘，熱騰騰的小籠包就上桌了。

鼎泰豐1972年成立於台灣，在台灣已經成為了中華傳統美食的代表，還曾一度被紐約時報評為全球10大最佳餐廳之一。