2018年度俄州各项提案選舉結果

（本報綜述）在周二結束的本州中期選，數字顯示只有175萬名州民投票，與全國的情況對比下，本州的投票率不算高，甚至不及2014年大選時的投票率。以下是今次投票結果：

5項州政府提案

Y 102提案：修改憲法：允許本地政府所發行的債券（當政府和企業想要籌集資金時，他們就會發行債券）可以為非政府機構提供可負擔房屋的資金。這需要公投通過，並每年進行審核。

N 103提案：禁止向售出的雜貨徵稅或費用（大麻、酒精飲料及煙草除外）。

N 104提案：修訂憲法：規定任何增加收入的法案，均需要有五分之三的立法票。保留現有法例，即加稅必須有五分之三（60%）的贊成票。

N 105提案：廢除限制使用州/地方執法資源來執行聯邦移民法例。

保留目前限制使用州/地方執法資源，來偵查或逮捕僅涉嫌違反聯邦移民法的人士。

N 106提案：禁止直接或間接地將公共資金用於墮胎；以減少墮胎的渠道。

保留現行法律，不限制公共資金用於涵蓋墮胎的健康保險計劃及由醫療專業人員批准的墮胎。

Y都會局26-199提案

這提案批准都會局（Metro）發行6.528億元債券，為華盛頓，克拉克馬斯和穆特諾瑪縣的可負擔房屋項目提供資金。估計，業主每年將按物業評估價的每1,000元支付0.24元的地稅。 一所位於都會局管轄區內的房屋，評估價值為240,000元（平均值），每年要付地稅將會是57.60元。

Y波特蘭市 26-200提案：對候選人在選舉中的競選捐款和支出作出限制，並要求披露為競選宣傳提供資金的某些來源。俄勒岡州是舉辦競選活動最昂貴的地方之一，提案獲通過，有助更多有意參選公職的人士參選。

Y波特蘭26-201提案 :要求在全國年收入超過10億元和在波特蘭年收入超過50萬元的波特蘭零售商，按在波特蘭市每年的零售總計算，支付1%的附加費。所得的稅款將存入新設的波特蘭清潔能源基金，以支持清潔能源項目和就業。這收入附加費將使波特蘭市加快實現「氣候行動計劃」。除此之外，亦會為婦女、有色人種、長期就業不足行業的人士提供就業培訓，這些人在計劃所需的技術勞工中，所佔比例不足。大型零售商是造成碳排放問題日趨嚴重的原因之一。