2018全社區冬季捐贈活動

（本報訊)俄勒岡華人聯盟將在11月17日星期六下午1點至4點舉辦全社區冬季捐贈活動。這次活動將分別在五間學校同時進行，包括Sunset High School（Beaverton）、Stoller Middle School（Bethany）、Lake Oswego High School（Lake Oswego）、Forest Park Elementary（NW Portland）和Woodstock Elementary（SE Portland） 。

本次活動有來自當地的15所中學的30名學生義工參與完成。屆時，人們可將家裡不需要的有用物品帶到上述的五個活動地其中一個。

活動接受捐贈的物品如下

服裝 – 冬天人們最需要的是保暖衣服。

襪子，夾克，鞋子，暖手寶，帽子，連指手套，圍巾，褲子，襯衫，腰帶，新內衣。

男女面試或尋找新工作時所需正式服裝。

防腐食品

罐頭食品，乾貨，穀物。

家庭用品

床單（單人或雙人），毯子和枕頭。

基本廚房用品：特別是鍋，平底鍋，餐具，餐具和開罐器。

嬰兒和幼兒服裝，尿布，嬰兒濕巾，毯子，汽車座椅（新），嬰兒推車和孕婦裝。

生活在無酒精和無毒家庭住房的兒童的節日禮物和禮品卡。

衛生用品 – 因為人們不能使用食品券來購買洗浴用品。

肥皂，洗髮水，牙刷，牙膏，女性衛生用品，衛生紙等

自行車

CCC與Bikes for Humanity合作創建了Chain Reaction Bike Co-op，它允許CCC客戶通過接受自行車技工培訓而翻新捐贈的自行車並，並獲得免費自行車！

活動結束后，所有的捐贈都交到Central City Concern和Clay Street Table兩家公司。