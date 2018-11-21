2018全社區冬季捐贈活動完滿結束　接收的贈品滿載12輛車

（本報訊）由俄勒岡華人聯盟發動的2018全社區冬季捐贈活動已於上周六舉行過，本次活動有來自當地的15所中學超過30名學生義工參，並分別在市內五所學校作收集點，接收來自善長們的物品捐贈。

周日中午，12輛滿載捐贈的汽車浩浩蕩蕩的來到中國城旁邊的Central City Concern（CCC），近30多名義工們將捐贈的物品搬到CCC的大堂內，在義工們多次穿梭於停車場和CCC之間後，結果捐贈的物品填滿的一個屋子，還有很多放在了大廳裏。

CCC的Catherine向大家介紹了CCC的歷史和宗旨，多位學生更講述了自己的感想和在捐贈場地遇到的一些感人的故事。CCC對社區這次捐贈表示非常的感謝，並對捐贈的物品之多深感驚訝。

俄勒岡華人聯盟負責人兆洪成對於這次全社區冬季捐贈活動大獲成功，表示要感謝所有參加的孩子們，在他們背後支持的家長們，當然還有所有捐贈物品的社區成員。他表示，此次活動的影響會十分的深遠，對於華人社區的形象，對於孩子們的成長，對於我們所有人對社會的瞭解．．．等等。

勒岡華人聯盟自成立以來，一直活躍於社區，除了在中國城的活動外，更特別關注社區青少年的成長，希望在學業之外，也能夠幫助豐富他們的社會活動，並以此增強公益意識，培養領袖才能。今次的捐贈活動也讓關心社區弱勢社群的一次行動。