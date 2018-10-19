2018『麥當勞教育升學展』11月10日舉行 為學生和家長們提供全方位升讀大學的資訊 大華超市鼓勵學生參加　即日報名送你禮券卡

（本報訊）由麥當勞作主題贊助的『麥當勞教育升學展』，繼去年由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心成功策劃承辦後，今年將再次在東南區舉行。日期是11月10日，地點：Warner Pacific 大學（68街Division 街），由上午十時至下午三時舉行。

華人的傳統是非常重視下一代的教育，但由於教育體制不同，新移民往往對在美國如何升讀大學不太了解，難以協助孩子。

2018『麥當勞教育升學展』主要針對和服務的對象是是美國亞裔初中生，高中生以及家長，包括華裔人士。目的是幫助青少年和父母們更加深入的了解美國大學入學要求，招生制度，大學申請流程，大學獎學金的申請條件和資質要求。指導父母們如何進行家庭教育，如何幫助子女申請大學助學貸款等，並在展覽中找到各樣的支援，並獲取可帶領你子女到人生另一新階段的各樣資訊。

至於學生方面，則可趁此機會與大會邀請而來的現職大學輔導主任，親自向他們討教入學的事宜。大會亦安排有講座，讓學生知道更多，懂得為自己準備入讀大學。而在不同專業的學生，會在討論會環節為學生們提供資訊及回答學生的問題。

麥當勞的美國營銷經理Jill表示，亞裔是美國成長最快的族裔，主要來自於移民，所以麥當勞有必要為家長和學生提供多語言和息息相關的資源，幫助他們了解美國教育制度。研究結果顯示，亞太裔移民中英語流利者只佔4%，提供多語研的教育資訊和資源，對亞太子弟申請大學、辦理註冊和申請獎學金的過程中尤關重要。希望父母們都抓著這機會，為子女的大學教育早作準備。

『麥當勞教升學育展』歡迎初中和高中各級的學生帶同父母參加。為鼓勵學生們積極參加，大會將為參加的學生提供抽獎機會，大獎是IPad 一部，另有三個一百元的獎學金。大會贊助商之一的99大華超市亦向首20名登記報名的學生送出禮券。學生請到網上報名：www.portlandchinesetimes.com，同時大會亦向登記的學生和家長提供午餐，方便參加教育展為你安排的多個項目。

查詢可電503-771-9560或電郵至 *protected email* 。

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