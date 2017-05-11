2017高科技人才招聘會周五舉行　　全球多家高科技公司匯聚招聘

（本報訊）一年一度的華美半導體協會（CASPA）高科技人材招聘會將於今個周五（5月12日）在比弗頓區的Double Tree 旅館（15402 NW Cornell Road, Beaverton）內舉行，時間由早上10時至下午3時，由下午3時至晚7時有職業交流（Career Networking）時間。每年的這個招聘會都是本地高科技專業人才，轉工或求職的好機會。

今年的高科技人材招聘會由華美半導體協會及剛成立的俄勒岡華人聯盟攜手合辦，屆時將匯聚全球多家高科技公司，一起進行招聘活動，機會難逢。

華美半導體協會創立於91年，擁有高達4000名以上會員，並在過去10多年來均舉辦招聘會，每次均吸引來自全球的半導體及相關高科技產業領域的高科技公司，在美國尋找高素質科技專業人才。今年在波特蘭市的招聘會，希望能將本地的求職者和來自全球和本地區半導體及軟件公司提供一個接觸交流的大好機會。

俄勒岡華人聯盟是本地一個新的華人非營利組織，參與社區各項公益和文化事項。欲了解更多有關這組織的詳情，可瀏覽該會網頁pdxchinese.org。

有關今次招聘會的詳情，歡迎查閱pdxchinese.org/jobfair。欲當日就可參展的公司接見，請將個人履歷電郵至： *protected email* ， *protected email* 或 *protected email* 以便安排。

2017年高科技人材招聘會由華美半導體協會、俄勒岡華人聯盟及波特蘭中國聯誼會辦合主辦。歡迎各界人士參加。