2017花車巡遊及龍舟競賽圓滿結束

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭第一百一十屆玫瑰節玫瑰皇后授勳儀式暨玫瑰節花車巡遊開幕典禮，於6月10日在東北區的Memorial Coliseum體育館隆重舉行。

來自Hillsboro Century高中的Michaela Canete摘取了本年度玫瑰皇后的桂冠，成為了該高中建校以來所誕生的首位玫瑰節女王。

6月10日上午10時，巡遊隊伍從 Memorial Coliseum 體育館出發，近百個團體組成的巡遊隊伍一路浩浩蕩蕩於中午11時許進入市中心。

市長泰德惠勒與他的支持者們行進在巡遊隊伍中，一路向沿途市民們揮手致意。

越南、印度尼西亞、韓國以及墨西哥裔等少數族裔社區巡遊隊身著鮮豔的民族服飾一路載歌載舞。Standard樂隊、海軍樂隊與多所高中樂隊整齊瀟灑，巡遊隊伍所到之處沿街民眾歡呼聲此起彼伏。

手持彩旗，隨著傳統樂曲翩翩起舞的高雄樹德家商高中舞蹈隊員們精彩的表演，成爲本屆玫瑰節巡遊隊伍中一道靚麗的風景。

由西北華人聯合會組辦的華裔社區玫瑰節巡遊隊，已經是連續七年參加玫瑰節大巡遊。身著民族服裝的隊員們以具有傳統文化特色的《傘舞》組成巡遊方陣，展現出了濃郁的地域風情和民族色彩，贏得了沿途觀眾們的熱烈掌聲。

在2017玫瑰節花車巡遊活動中，阿拉斯加航空公司巡遊花車獲得「總統獎」；Spirit Mountain賭場巡遊花車獲得「總督獎」；皇家玫瑰花基金會花車獲得「玫瑰社會獎」；波特蘭高雄姐妹城市協會花車獲得「玫瑰節導演獎」；越南裔社區花車獲得「玫瑰節最佳團隊獎」。

台灣高雄樹德家商高中樂隊中獲得玫瑰節花車遊行樂團優勝獎。

此前，台灣高雄市代表團一行曾前往市政廳拜會波特蘭市長等市政要員，並在黃上皇酒家與本地僑界以及本年度玫瑰佳麗舉行聯歡晚會。

波特蘭玫瑰節系列活動的另一盛事，第二十九屆龍舟競賽剪綵儀式，也於6月10日早上8時在威廉米堤Waterfront河畔公園同時舉行。

波特蘭市長泰德惠勒，玫瑰協會主席，2017玫瑰節龍舟大賽總指揮Tom Crowder，以及駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長姚金祥，高雄市市長陳菊，波特蘭高雄姊妹市協會副主席張奇威，咨詢僑務委員陳志文、雷培新等嘉賓出席了開幕典禮並為本屆大賽剪綵。

共有62支龍舟隊參加了6月10日、11日連續兩天的競賽活動。

在6月11日下午舉行的龍舟競賽總決賽中，砵崙中華會館龍舟隊獲得本年度大賽冠軍。頒獎儀式上，中華會館副主席李汝堯為獲獎團隊頒發了獎杯。