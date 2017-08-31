2017年翡翠區國際夜市圓滿落幕　過萬市民參與　對活動讚不絕口

（本報訊）翡翠區最大型的夜市於上週六在Division 82街PCC校園內落下帷幕，吸引了眾多民眾爭先前來於各類商戶和贊助商一起歡度這個美妙的夜晚。還有不少網友在網上留言表示在上週六的翡翠區國際夜市的吃的喝的玩得看的都非常精彩，希望翡翠區可以每週都搞這樣的夜市供大家娛樂！

夜市在下午五時開始，觀眾魚貫入場，在美食廣場內的攤位享用各式各樣不國家的口味和飲料，包括有中式、泰式、非洲、歐洲、韓式、菲律賓、夏威夷．．．等等。

在場內設攤位的有近100個來自各行各業，及不同團體組織或政府機構等，提供不同的資訊和展品，包括新鮮瓜菜、亞洲超市，具有不同地域特色的小禮品等。水務局特別在場內設有飲水機，隨便讓觀眾取用。除了大會設有的兒童氣球遊戲攤位外，不少攤位都向兒童們提供不同的手工製作或者是藝術創作等。最值得一提的是，還有白蓮舞獅隊即場教授舞獅，獅子一會跳上樁一會搖晃了腦袋，贏得孩子們和家長們的陣陣掌聲。這一切都令到整個PCC 校園都充滿歡樂的氣氛。

上週六的國際夜市以日本太鼓開場，龐大的氣勢，具有節奏性的鼓聲令到場的市民連連稱好。夜市的高潮就是由波特蘭文藝中心武術學員帶來的武術表演了。時而拿刀時而揮劍使看的在場的觀眾驚心動魄，連連讚歎，同時也贏得到場觀眾的陣陣掌聲。來自俄勒岡大學的Kultura菲律賓團帶來的竹竿舞更是將夜市推向了另一個高潮。當台上的成員想邀請台下的朋友共同參與的時候，小朋友們都爭先恐後地報名，想要學習竹竿舞。夜市以當地著名華裔樂隊The Slants的歌唱表揚結束，有不少觀眾都跟著音樂舞動起身子來。今次的舞臺演出主要不同族裔的文化文藝演出，包括中國舞，墨西哥舞，印度舞，菲律賓舞等。

夜市的另外一個小舞臺就設在備受人們喜愛的啤酒園內，一邊品嘗著特色啤酒，一邊欣賞小舞臺的表演，別提多美妙了。

不少參與到翡翠區國際夜市的市民表示，波特蘭作為一個多元文化眾多的城市，他們感謝翡翠區可以給當地居民提供如此盛大多元的文化娛樂活動。對於下一次的國際夜市，他們表示非常期待！