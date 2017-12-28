2017年波特蘭華人社區新聞回顧

（本報訊）每到年底，傳媒報章都會為該年選出十大新聞。在波特蘭市華人社區，要從中選出屬於華人社區的十大新聞實在不容易，在歲末之際，本報在此選出2017年度十宗本地華人社區新聞，讓讀者們回顧一下。

同源會成功要求州府撥款 在學校推行多元文化歷史課內容

由波特蘭同源會主導提出的280法案，在3月14日在州府的聽證會中獲通過。州議會承諾會撥款予州教育部門，作為制定俄勒岡州歷史課程內容，及籌備資料為教授這科目的老師提供訓練。

早在2013年，波特蘭同源會提出，要求州政府將所有俄勒岡州州民的歷史納入本州歷史的課程中，即不單是白人，是所有對俄勒岡州歷史作出過貢獻的民族歷史亦當納入課程中，包括華人。這提案當時已獲州政府通過，但礙於缺乏資金，所有推動這法案的行動在2015年都停頓了下來。

應馬麗珍女士起稿280法案，並在過去一年多，不斷向州教育部及多位議員游說，要求州政府正式撥款，讓先前的法案得以落實並在本州的學校內正式推行。

提案獲通過後，撥款將用作重新編寫本州的歷史課程。根據提案的解釋，這不但可讓不同族裔的學生明白到他們是屬於俄勒岡州的一份子，從而改善他們對公民參與的態度。強化年輕一代對社區的歸屬感，這將有助他們成為社區領袖，匯聚力量，將社區一體化。

應馬麗珍競選成功 成為首位出任教育委員的華人

應馬麗珍女士憑著她30年的教學經驗、對教育的熱誠和遠大的景願，參選麥魯瑪縣教育服務區MESD第二位置委員，並成功在五月的初選中以48.1%得票率勝出，成為首位出任教育委員的華人。

應馬麗珍表示，麥魯瑪縣教育服務區是一個龐大的機構，要應付全區共八個校區的10萬名學生，成功當選有助她推動多元文化學習的理想。

華人服務中心綜合大樓四月舉行奠基禮

華人服務中心在過去一年多為興建綜合大樓努力籌款，並在4月22日正再跨前一步，舉行了奠基禮，波特蘭市市長泰德．惠勒（Ted Wheeler）、麥魯瑪縣縣長卡佛瑞（Deborah Kafoury）與嘉賓朋友們，共數百人一起見證這個華人社區歷史性的時刻。

華人服務中心自2015年年底宣佈獲政府撥地和資助，在蘭斯區(Lents)興建一座造價1,400萬元，面積有三萬平方呎的綜合服務大樓。在去年五月，波特蘭新聞特別為華人服務中心大樓工程，舉行籌款晚會，得到了社區的踴躍支持，破了華人社區籌款活動的紀錄，籌得過十萬元的善款。截至上月底，還差120萬元才達到600萬元的目標。善長們可繼續捐款支持，除了親臨華人服務中心捐款外，還可到捐款網站http://ahscpdx.org/bridge/辦理捐款手續。

最受華人歡迎的大華超級市場比弗頓分店正式開業

大波特蘭地區華人期待已久的大華超級市場比弗頓分店，經過多月的裝修，終於8月22日隆重開幕。「大華超級市場」在加州擁有超過40家分店，這是進駐俄勒岡州大波特蘭地區的首家分店。新店佔地面積40,000呎，是區內最大型的亞洲超市。開幕當天，比弗頓市長丹尼多伊爾及大都會局主席Tom Hughes 應邀主持了剪綵儀式。

市長丹尼表示，比弗頓市是一個擁有多元文化的社區，大華超市的開張會進一步豐富本社區在食品方面的多元化。市長更表示，希望『大華』今後能成為比弗頓市政府的伙伴，向比弗頓市的多元文化社區提供服務。

首座針對亞裔建設的廉租屋苑正式動工

首個以亞裔住客為設計目標的廉租屋苑72 Foster已於9月21日舉行了奠基儀式。

波特蘭市房價不斷飆升，可負擔房屋的數目嚴重不足， REACH 社區發展選擇在亞裔人口眾多的東南區，興建一座住客以亞裔人士為主的可負擔住宅單位，並與華人服務中心合作，為住客們提供有關的社區健康服務，配合亞裔住客的需要。

司徒國石醫生在奠基儀式上應邀致詞時指出，72 Foster 廉租屋苑是華人服務中心一個長久已來的夢想，因為在本市，專為亞裔人士而設的廉租屋實在少之又少，相信這是繼語言和文化之後，亞裔人士生活在此的另一大障礙。今次憑著REACH 在建房和管理方面的專才，再加上華人服務中心服務多元文化社區的專業，這將會是本市一個對文化敏感和高效率的合作關係。司徒醫生又說，由開始時只是閒談的話題，今天卻夢想成真，他表示中心將與REACH並肩作戰，實現對多元文化社區的承諾。

72 Foster 廉租屋苑共有101個單位，由套房單位到三房單位都有，地下一層是商業店舖。住宅單位將租予收入在本市平均收入60%的市民，例如一家四口的家庭，年收入約45,000元。另有少部份單位是給予持有房屋券的低收入人士。工程預計在一年後完成。

波特蘭同源會贈波市銅牌 紀念早期華人貢獻

為了紀念早期華裔移民對波特蘭市的貢獻，波特蘭同源會特別製造了一塊紀念銅牌，並於9月15日，在波特蘭市唐人埠舊址－市中心區二街夾Pine，舉行送贈儀式，並邀來了波特蘭市議員Dan Saltzman主持儀式。

早期中國移民多是淘金時代抵達舊金山的，直至1870代有超過半數移居至俄勒岡州的淘金工人都是華人，在1850-1900年期間，華人對俄勒岡州的發展作出了多方的貢獻，包括開礦、建造鐵路 、廚師．．．等等。1870年代中期華人更成為了波特蘭地區最大的少數族裔群體，更佔當時波特蘭市人口的11%，當時本市的唐人街更是全美第二大的唐人街。波特蘭同源會特別送出這紀念銅牌予波特蘭市，為的是要紀念這一批波特蘭市的早期市民。

促成今次事件的是陳麗娟女士（Betty Jean Lee），對Betty 來說，成功將這銅牌放在她兒時居住的地方實在是夢想成真。她特別感謝銅牌的設計師何巽女士和一班支持她這夢想的人士。Betty 表示，她一向都認為必需將文化和歷史紀錄下來，讓其一代一代的傳下去。

舊唐人埠內經過多次大火和水災，加上政治和經濟上的轉變，期後華人亦陸續遷入現時的唐人埠地區。

運輸局兩會翡翠區華商 講解東南 Division 街重新設計項目

Division 街的新設計，是回應曾多次發生路人傷亡的交通事件，有不少民眾要求重新將寬闊的Division 街改造成一條安全的大道而作的。但新設計卻為Division 沿街的商戶極力反對，紛紛不滿原來的中間線變成了一條長長的分隔帶，令到兩邊馬路完全被隔開，阻礙了交通的流暢度，因而嚴重影響商戶的生意。

在這路段上華商雲集，在翡翠區委員會努力爭取下，波特蘭運輸局特別與華人商戶和業主，分別在9月和11月舉行了兩次會議，向大家講解設計詳情，同時聽取大家的意見。新設計大大影響區內的商舖，包括貨運、停車位、顧客的行車路線要大改，嚴重影響客人到來消費的方便性等。

經過兩次會議後，集合了華商的意見，翡翠區委員已準備去信市政府，要求將原來在2018年初動工的計劃押後，並要求運輸局將商戶要面對的困難重新考慮，並給予更多的設計方案供選擇。

華人社團齊集 商討華埠發展計劃

11月16日，本地多個華人團體代表齊集，包括由新僑和老僑主導的華人團體，一起商討華埠發展的事宜。會議由秉公堂主席余仕維召開，目的是公佈秉公正進行的研究工程，和秉公對發展堂址和華埠的決心，希望能獲得大家的支持。

早在本年三月，在中華會館屬下成立了「華埠發展委員會」，並由中華會館董事之一，也同是秉公堂主席的余仕維負責，開始探討華埠的發展機會。在多方協助下與波特蘭發展處（Proper Portland）聯絡上，並獲得發展處批出可行性研究資助，在華賢勵志基金會的贊助下，已展開了研究的工程。

工程主要是研究秉公堂所屬的現址有甚麼發展的可能性，透過這研究，再提出牌樓下一幅為眾發展商虎視眈眈的搶手地皮的發展對秉公現址發展的重要性。工程由華裔建築師何巽負責統籌，華裔建築師李汝堯及華裔工程師黎觀城等負責。

會議中經過一番討論後，大家決定籌組一個全新的委員會，以「壹華人社區」（One Chinese Community）為名，委員來自各社團組織代表，希望匯聚各方華人，合力將華埠「奪回」。

華埠舊黃氏洗衣店被選為「修復俄勒岡」2018年工程之一

「修復俄勒岡」在過去七年已成功為44個有價值的地方作出修復工程，並已選定12個地點作為2018年的工程。而其中之一是位於老城/華埠三街的黃氏洗衣店。

前黃氏洗衣店建築物建於1908年，這座建築物對波特蘭華埠的轉型扮演了一個重要的角色，它也紀錄了移民過去在這生活的爭扎，是俄勒岡州和波特蘭市的經濟歷史及移民歷史都是一個重要的見證。

黃氏洗衣店在1970年的一場火災嚴重受毀，被迫從此關門。由於修復樓房費用昂貴，業主無力負擔，樓房一直空置。直至去年，一班對復興華埠懷有滿腔熱誠的「新僑」集資購下，作為振興華埠的第一步。

這班由微信群開始的「新僑」，抉聯走出微信群，積極參與華埠區事宜，藉購下區內的物業，增加華人的參與度和「能見度」。他們的領導人兆洪成表示：「希望能盡快動工，給華埠的堂所和老僑們鼓舞，只要大家願意放棄個人利益，讓社區整體思考，要復興華埠是絕對可以做得到的。並且不單可做到，是可以做得非常好。」

本市痛失兩位華裔英才

在2017年，波特蘭市華人社區痛失兩知名人士。一是著名木偶表演藝術家許正利先生，許先生因病醫治無效，於10月25日在St Vincent醫療中心不幸逝世，享年73歲。許先生是「龍藝工作室」創始人、俄勒岡中國藝術家協會會長，他聯同夫人王玉琴女士帶著他們所造的木偶走遍世界各地的舞台，2004年二人榮獲了美國國家藝術基金會頒發的國家文化遺產獎。這一獎項是美國民間民俗及傳統藝術領域裡的最高榮譽。夫婦二人的演出，出神入化，高超的技藝，令觀眾們嘆為觀止。許正利先生的離去，使波特蘭市失去了一位可親可敬的好朋友，使國際木偶藝術界失去了一位最傑出的精英，使我們的民族失去了一位當代最偉大的傳統木偶表演藝術家。

第二位是著名僑領梁李新楠女士，梁女士於2017年1月31日與世長辭，享年95歲。她算是1920年代最後一批在唐人街長大的美藉華人，對當時華人社區所發生的事情瞭如指掌。她發起設立中華會館博物館，並紀錄了不少華人社區重要人物的故事，被稱為波特蘭唐人街的活歷史書。另外，梁李新楠亦對本州多個歷史和文化項目作出過貢獻，惠及整個俄勒岡州的州民。她擔任砵崙中華會館董事局成員超過40年。她見證著波特蘭華人社區發展歷史90多年，梁李新楠女士的離世，對波特蘭華人社區及波特蘭主流社區，實在是一大損失。