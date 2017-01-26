2017年春节活动表

由砵崙華埠歷史博物館基金會主辦的「新春舞龍巡遊」將於1月29日早上舉行，早上11時從唐人街出發，巡遊至市中心的俄勒岡歷史協會，之後至下午五時，俄勒岡歷史協會內將有表演和茶點招待各界，歡迎參加。

由波特蘭中國聯誼會主辦「2017年波特蘭春節聯歡晚會」將於1月29日晚5時至9時在West Linn 高中（5464 W S St. ）舉行，內容有精彩的文藝晚會並有豐富的晚餐及抽獎，更有波特蘭具有專業水準的精彩節目演出，陣容強大， 包括曾參加過央視春晚及國際獲獎節目， 購票請上網： www.portlandcfa.org 或致電: 503-888-0878 。票價（含晚餐）：會員：成人$6，4-12歲兒童$4；非會員：成人$10，4-12歲兒童$7；3歲以下免費。截止報名日期：1月20日。

波特蘭台灣鄉友會將於2017年2月4日(星期六) 6pm – 9pm 舉辦「慶祝雞年春節暨台灣民俗歌謠表演聯歡會」，地點在波特蘭市紅茶館餐廳 ( H. K. Cafe, 4410 SE 82nd Ave., Portland, OR 97266. Tel: 503-771-8855) 歡迎於1月28日前報名參加，請電：李哲元 503-452-0637，莊蕙彬 503-936-7598，高梅玲 415-385-2289。

溫哥華華人協會於2月11日（六）舉行溫哥華春節晚會，內容有豐富多彩的節目，色味俱全的晚餐及驚喜連連的抽獎，時間：下午5時至7時用餐及社交；下午7時至9時文藝表演；地點：Skyview High School（1300 NW 139th Ave., Vancouver）；門票：成人每位10元，8歲及以下每位6元，3歲及以下免費。購票可到網站 www.vca-usa.org/blog/paypal 或到德盛海鮮雜貨店(14930 SE Mill Plain Blvd. )，查詢電話：360-719-2118。

社團猴年春宴時間表：

砵崙中華會館：1月30日(一)下午六時，黃上皇酒樓

俄勒岡州香港會：2月4日（日）下午六時，黃上皇酒樓

台灣鄉友會：2月4日（日）下午六時，黃上皇酒樓

波特蘭同源會：2月5日（日）下午六時，紅茶館

海宴公所：2月20日（一）下午六時，華民村酒家

秉公堂：2月21日（二）下午六時，海城酒家

砵崙李氏公所：2月25日（六）下午六時，海城酒家

萃勝堂：2月26日（日）下午六時，紅茶館

砵崙合勝堂：2月27日（一）下午六時，黃上皇酒樓

協勝堂：3月4日（六）下午六時，華民村酒家

溯源堂：3月6日（一）下午六時，紅茶館

黃氏公所：3月19日（日）下午六時，金馬酒家