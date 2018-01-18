2017年地產市場總結：旺場但銷售下跌

（本報訊）根據美國房地產協會（NAR）最新發布的報告，2017年是美國地產市場30年來最熾熱的一年。在波特蘭市，房地產市場同樣的活躍，房價繼續被搶高，但實際的成交量卻下跌，而且是本市連續第二年下跌。

專家指，這又一次證明，活躍的市場並不等如健康的市場。成交量下跌的另一主要原因是房屋供不應求，房價被推高，亦導致成交量停滯。

在2017年全年，大波特蘭地區中，舊屋的成交量有31,600間，與2016年比較，少了1,200間。而房屋中等價位則在去年升到頂點的39.5萬元，與2016年比較上升了11%，到2017年年底，本市的房屋中等價已稍稍下調至38萬元。

John L. Scott 地產經紀公司的總裁Lennox Scott 表示，去年波特蘭的房市最活躍是在年初，而可出售房屋的存貨量較上一年度更低，他說：「基本上已全部售出。」雖然在稍後時間出現有新樓盤，但市場的活躍情度都只能達到2016年的水平。

在市場上50萬元以下的房屋仍是最大需求的，雖然有不少首次置業人士欲買房，但真正能成交的卻不多。至於房價在75萬以上的市場已出現放緩，隨著聯邦政府的新稅制，將按揭利息和地稅總扣稅額設定上限，「豪宅」市場將大大放緩。

房市放緩，其中一原因是建成的新屋數量不足，不少建築公司表示，他們在經濟低迷的時期感到絕望；但隨著經濟復蘇，他們亦不能回復當初所能建造的新房數量。到今天，他們要面對的困難包括有：土地成本上漲，建材物料和工資上漲，工人短缺等。

地產界人士估計，2018年初，地產市場依然活躍，要買屋的人士仍多，因為就業好，加上按揭利率仍是低。但房價不斷上升和按揭利率有可能再升，在這情況之下，市民對購房的意欲會隨之而下降。目前在波特蘭地區，房價升幅已放緩，這顯示這區的房價已到達了市民所能負擔的邊緣。

Windermere 地產公司的總裁Todd 指出，這放緩情況一定會出現，只是遲早問題，而目前市場出現有不少正面的經濟因素，市場出現大變的情況可能不會來特太快。