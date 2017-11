2017『麥當勞教育展』提供一站式大學資訊 家長與學生獲益良多 (本報訊)2017『麥當勞教育展』(McDonald’s 2017 Education Workshop)波特蘭專場,已於上周六(18日)在東南區波特蘭社區學院內舉行。參加的數百名家長和學生均表示在現場的多項活動中,取得了不少有關入讀大學的資訊,可以說是收獲豐富。 參加當日攤位展出的有來自美西北地區的12所大學和社區學院,連同俄勒岡國防警衛隊的多元文化部門的招生專員、俄勒岡華人聯盟、現代教育中心、州政府的OSAC大學學生事務辦公室、Heartland Financial 及AcceptU 等機構的代表,一同為到場的學生和家長們提供美國大學各方面的資訊。 當日現場的情況,似乎關心子女教育的家長們,比學生們顯得更積極。那些指導家長如何為子女準備入學的機構的展台,幾乎整天都站滿了查詢的家長們。 大會安排的多場講座亦相當受歡迎,特別是說到有關申請獎助學金的,更是座無虛席。 今個教育展中,最難得的是本地四所大學的亞裔學生顧問到場,進行一對一的交流,為學生和家長們解答問題及提供意見。平時,如果學生或家長在入學前欲與學生顧問們查詢意見,就必得要開車一到兩個小時才能與他們見面;今次只需到『麥當勞教育展』現場,就可親自與他們面談。 2017『麥當勞教育展』所針對的對象是那些父母是移民的第一代大學生,因為這等學生的父母都不曾在美國接受過高等教育,不懂得美國大學的各種資訊,很多時令到他們未知如何能協助子女。活動的目的是幫助這些青少年和父母更加深入的了解美國大學入學要求,招生制度,大學申請流程,大學獎學金的申請條件和資質要求。指導父母們如何進行家庭教育,如何幫助子女申請大學助學貸款等,讓學生和家長們深入了解在美入讀大學的各樣事宜。 舉例說,不少的在職父母都想到,夫婦二人有相當的收入,子女入讀大學就得全靠自己支付學費,一定拿不到政府的補助。但原來透過預早的家庭財務計劃,就可讓子女獲得政府補助,減輕供書教學的負擔。 另外,不同大學提供各自不同的獎助學金,如經濟條件有限的家庭,學生顧問建議學生應多申請幾家大學,然後比較一下不同大學所提供的各樣獎助金,再加上成績好而獲得的獎學金,很多時都不用付出原來昂貴的學費金額,就可輕鬆上大學。 到場的不少學生和家長們都認為這是一個難得的活動,的確為他們提供了切實的入學和財務計劃的資訊。多位在場的家長表示,這活動為他們提供了一站式的大學資訊,資料非常豐富且實用,他們都追問明年活動會在甚麼時候舉辦,他們表示原來入讀大學都有這樣多要學的東西,明年要再來了解更多。 當日,麥當勞在場設有一展台,讓學生可透過遊戲了解入讀大學的流程,又同時可獲得麥當勞禮券卡。 為了鼓勵學生的參與,主辦單位除了向首20名在網上登記的學生送出贊助商99大華超市的禮品卡外,學生在參訪場內各攤位後,就可取得印章,集齊印章就可參加抽獎,結果大獎由 Zilong Liu 獲得,贏得了IPad 一部;另有三位幸運學生各獲得100元獎學金,獲獎的分別有Erik Wong、Sharisse Lee及Angela Tang。 大會亦為所有參加的學生和他們的家長提供免費午餐。 2017『麥當勞教育展』由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心主辦,主題贊助:麥當勞;鑽石贊助:AcceptU、現代教育中心;金贊助:99大華超市、Heartland Institute of Financial Education;社區伙伴:俄勒岡華人聯盟及亞太裔聯盟。

