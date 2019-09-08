2.3萬元藏鞋盒　最後竟在回收中心被找回

（綜合報導）本州Ashland 市一名男子在清理家中物件時，隨手將一個藏有二萬多元現金的鞋盒當垃圾掉到回收箱，所幸的是，他竟然能在北加州的回收公司內找回現金。

據報導，該名男子在本月一日清理家裡時，將一鞋盒連同其它物件掉到回收箱內，到晚上他卻突然想起鞋盒中放有他畢生的積蓄23,000元，但回收箱內的物件已被垃圾車清空，並在運往北加州一回收廠商的途中。

這名男子立即打電話到回收廠商尋求協助，這家廠商在華盛頓州、俄勒岡州和加州等地共有超過100萬個客戶。該回收中心的經理表示，他們每天接收的物品數量龐大，要在堆積如山的回收物中找回這筆現金就彷如大海撈針一樣。同時，送來的回收物通常都會在當天就處理，只有極少數會留待隔日才處理的。

到八月二日，一名眼利的回收員看到在回收處理輸送帶上發現了這個放有現鈔的鞋盒，否則這筆金錢就要跟著鞋盒一起被當成廢物處理。

這個鞋盒內的現金一直原封不動的在鞋盒內，直至放上輸送帶後才有部份鈔票掉出，經點算後，只有320元沒能找到，可說是不幸中的大幸。

這名失主得悉這消息後，立即帶著家人從俄勒岡州開車五小時到這家位於北加州的回收廠商取回現金。回收廠商內的職員都非常開心，而物主當然是喜出外望，更可渡過一個開心樂極的周末。