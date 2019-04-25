2月強勁勢頭難以爲繼 美國3月成屋銷售4.9%跌幅超預期

（本報綜述）3月份美國成屋銷售量大幅下滑，與前一個月形成鮮明對比，部分原因是最昂貴的房産銷售大幅放緩。盡管抵押貸款利率下降、房價上漲放緩，但3月份成屋銷售下降幅度超過預期，業內人士指這表明住房市場繼續疲軟。

美國全國房地産經紀人協會表示，成屋銷售下降4.9％，經季節性調整後的年率爲521萬套，低于2月份的548萬套。2月份銷售創下自去年3月以來的新高。

路透社訪問的經濟學家曾預測，上月成屋銷售將下降3.8％，年達530萬套。

成屋銷售占美國房屋銷售的90％左右，較一年前下降5.4％。這是房屋銷售連續第13年同比下降。去年下半年，抵押貸款利率上升至近5%，令許多潛在的買家望而卻步，銷售量暴跌。

根據抵押貸款融資機構房地美（Freddie Mac）的數據，30年期固定抵押貸款利率已從11月份的約4.94％的峰值下降至4.12％左右。工資增長也在加強。

抵押貸款利率下降，工資增長放緩和房價通脹放緩等因素提高了可負擔性，但住房供應依然緊張，特别是在低端市場，土地和勞動力短缺使建築商難以加快這一細分市場的建設。

上周的一項調查顯示，雖然建築商在4月份報告了對新房的強勁需求，但他們也抱怨“存在可負擔性問題，包括建築工人和可建築地塊長期短缺”。

最新報告顯示，3月份市場上有168萬個二手房屋，高于2月份的163萬套。按照3月的銷售速度，目前清空庫存需要3.9個月，高于2月份的3.6個月。市場一般認爲低于5個月的庫存售罄期都屬于“供應端趨緊”，6-7個月屬于“市場供求健康平衡”。三月份成屋中位數較一年前上漲3.8％至25萬9400美元。

房地産經紀人協會預計未來幾個月銷售將反彈。就業市場也依然穩固。

至於在波特蘭市，目前的房價與過去幾年比較，已稍稍緩和下來，賣家們不用再面對『搶購』的情況，現則有較長的時間去選擇心儀的住屋。根據本地的專家，本市的房地產市場仍然暢旺，而在2019年首季的數字顯示，這股強勢仍然繼續，無論是公寓（Condo）或是獨立屋市場。

本市一專售公寓的地產經紀Becker指出，去年，特別是在最後一季，本市的公寓價位有回落，但他指出目前的地產市場正處於地產周期的末端，在經濟方面而言，這是正常的循環。Becker再指，動蕩的股票市場只會影響豪宅市場，而早前政府關門亦對樓市影響亦不太，而本市的房價在今年首季有些微升幅，業界都希望升勢能繼續。

根據一份最新的報告：目前本市的獨立屋市場，新建房屋數字由2016年到2018年間上升了32%，而在這段期間的屋價平均上升了28%，租金則上升了2.6%。目前在本市的平均月租為：套房$1,094，一房單位$1,172，兩房單位$1,318和三房單位$1,499。