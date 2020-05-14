18日起進入波特蘭機場要戴口罩



（本報訊）波特蘭港口局宣佈一項有關波特蘭國際機場的新規定，由5月18日（周一） 起，所有進入機場大樓內的人士均需戴口罩。

波特蘭港口局指新的規定目的是要保障旅客和機場內職員的安全，和讓旅客有一致的體驗。兩歲及以下兒童和有醫療問題的人士則不受新規限制。

另外，機場內民眾等候乘客出閘的地區亦會關閉直此至另行通知，此舉是要減少人群集結在客運大樓內。所有接機或送機的活動只能在大樓外進行，除非抵步的旅客需要幫忙。

為了確保旅客和職員安全健康，機場內亦會加強消毒和清潔；重新安排座位和其它的擺設，讓旅客之間能有六呎的距離；設單向行走通道，舒緩擠塞情況；及尋找盡量使用無接觸的程序等。

自三月中，航空旅遊已大幅減少，波特蘭國際機場與去年三月比較，客運量減少了52%。四月的情況更差，減幅達90-95% 。五月至今，旅客似乎有少量增加，但港口局人員表示，減幅有91%。

波特蘭港口局在三月份已通知員工，他們可能要每月放一天放無薪假直至2021年為止。同時亦宣佈一連串減低成本的措施，包括限制旅遊、凍薪和減少超時工作等。港口局稱，透過這等措施，他們可從預算中省下2,000萬元。

港口局總監Curtis Robinhold 在周三的會議上表示，波特蘭國際機場的營運預算約為2.4億元或說是2,000萬元一個月，隨著旅客和收入下降，估計營運收益會大減1.09億元。Robinhold 表示，聯邦政府批出7,200萬元援助港口局，但這不能完全填補赤字。

目前在波特蘭國際機場內仍然蓬勃的業務就只有航空貨運業，在四月的貨運量與去年同期比較竟高出了10%。國泰航空貨運由波特蘭直航香港每星期有三個航班，再加上UPS、FedEx及Prime Air 等快遞貨量亦有增加，主要原因是大部份民眾在居家令期間，要購物都只能靠網購，所以網購量較同期亦大增。