168名州民在完成接種兩劑疫苗後確診
（本報綜述）州衛生局發現有168名州民在接種第二劑疫苗兩周後，在病毒檢測呈陽性，這也被稱為確診“疫苗突破性病例”。
根據衛生局所提供的數字，截至4月2日，全州有超過70萬人已完成接種兩劑疫苗，而這些“疫苗突破性病例”只佔其中的0.024%。在這168個病例中，有3人死亡，19人在確診後的30天內需入院診治，這些“疫苗突破性病例”大多發生在65歲以上或本身患病的人士，大部份的確診者均沒有出現任何病徵。
州衛生局呼吸道病毒病醫學主任梅利莎．薩頓（Melissa Sutton）說：“所有這些數字都是好消息，這證明疫苗效果很好。”她指出，事實證明，新冠疫苗可有效預防感染者的住院和死亡，但沒有一種疫苗是萬無一失的。薩頓對死亡和住院人數也不感到驚訝，她說：“他們當然是不幸的。” 但是這個數字“沒有超過我們所預期的。”
當前，輝瑞和莫德納疫苗所報告的有效率約為95%，這是接種第二針兩周後預防有症狀感染的有效率，已完成接種者的感染風險相當於未接種人群的1/20，並不是0。
衛生官員表示，他們追踪這些“疫苗突破性病例”，因為恐防會出現突變病毒。大部份的突破性病例都不是因為有病徵而被測出的，病人都是因其他理由要接受病毒檢測的，例如在護理中心工作的人員每月均需接受一次病毒檢測。包括3宗死亡個案在內，所有“疫苗突破性病例”都證實與變種病毒無關。
據報導，輝瑞和莫德納疫苗接種者均出現突破性病例，但感染者的症狀通常較輕，他們的病毒量較低，也許沒有傳染性；但是，這又為我們的防疫工作敲響警鐘，即使接種了疫苗，仍需警惕病毒感染和傳播。
今天本州的新增確診病例有678宗，5人死亡。有最多新增確診病例的是麥魯瑪縣108宗、Jackson 縣88宗、華盛頓縣69宗、卡加瑪士縣65宗。
全州累計的確診病例有168,795宗，2,439人死亡。