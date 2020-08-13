1500輛電動自行車即將上場　讓市民出行便利



（本報綜述）喜歡騎自行車的人很快將可以騎著「自行車城」Biketown 電動自行車由波特蘭市中心走到東北114街，這是本市的橙色自行車共享計劃。

波特蘭運輸署及其合作夥伴、叫車公司來福車（Lyft）早前宣布，從9月份開始，將在本市推出1,500輛腳踏式輔助電動自行車，讓市民可在擴大後的32平方英里的自行車服務區行駛。

7月22日，市政廳正式與來福車簽訂了另一份為期五年的合同。合同將於2025年到期，在此期間，耐克將繼續作為自行車城的品牌贊助商。

負責監管運輸局的市議員尤達利說“「自行車城」已經成為波特蘭的一部份，有了這份新的合同和贊助商協議，我們現在可以把共享自行車的好處帶給更多的波特蘭人。”

自2016年7月起，「自行車城」在原先劃出的19平方英里的服務區內為遊客和當地人提供了自行車服務已有四年時間。現時再擴展這共享計劃，並採用馬力更大，時速最高可達20英里的新型電動自行車將取代傳統的由踏板驅動的橙色龐然大物。相信對自行車粉絲來說，利用「自行車城」遊遍波特蘭的自行車共享區，將更輕鬆更爽！

運輸局的發言人里韋表示，這個「自行車城」共享計劃，市政府不用花一分錢！所有有關的設備，包括電動自行車、停車站等，都由贊助商、來福車和租車費用支付。但運輸局未有回應這計劃會否申延到本市的其它地方。

當被問及擴建是否會包括新的車站，或者自行車城的自行車是否會停止在批準的服務區以外使用時，里韋拉沒有做出回應。該市為“所有人的自行車城”支付費用，這是一個為低收入居民提供折扣的項目，並與阿爾貝蒂娜·科爾單獨簽訂了合同，為殘疾人提供臥式三輪車。

預計到2024年，該項目將擴大到3000輛電動自行車，覆蓋40平方英里的土地，向東延伸至格雷沙姆，向北延伸至聖約翰，甚至波特蘭的外西南。目前，服務正在增加到翡翠區、Lents、Powellhurst-Gilbert和Gateway區。

BikePortland報道稱，在新車型推出後，自行車城的價格將會“高很多”。據該博客報道，之前會員需要支付5美元的注冊費和每分鐘8美分的額外費用，但現在每趟車要支付1美元外加每分鐘20美分的額外費用。