152年一遇三合一！週三出現超級月亮+藍月亮+月全蝕

三個不同的天文現象於本週三1月31日零晨相繼出現，包括超級月亮，藍月及月全蝕，被稱為“超級藍血月”。這是152年才有一次的奇景。

根據美國航空航天局NASA的資料顯示，2018年元旦當日，出現超級月亮而本年第二個超級月亮將在同月31日出現。“超級藍血月”可在歐洲東部，非洲東部，亞洲，澳洲及北美洲觀賞月全蝕。

超級藍月月全蝕在俄勒岡州出現的時間為凌晨4點51分，並與5點29分將出現滿月，即超級大月亮，月全蝕於凌晨6點08分結束。因為波特蘭月落日升的時間為7點33分，所以在波特蘭可以看到“超級藍血月”的整個過程，也成為了美國西海岸最佳觀賞點之一。

藍月出現期間，部份地區將會看見月全蝕，令月亮呈現紅色，因此亦稱為“血月（blood moon）”。超級月亮是指月亮抵達最近地球的位置的時候，剛好出現滿月，因此看起來會比平常更大更亮。一般來說，超級月亮會比普通滿月大14％且亮度高出30％。

美國航空航天局表示，超級月亮通常大約13個月會出現一次。而“超級藍月月全蝕”這一罕見天象上一次出現是在19世紀後期的1866年3月31日，可以說是百年難得一見了！

所謂超級月亮，是指月亮圍繞地球公轉，當運行到橢圓軌道的近地點時，由於距離的縮短，月面會比在其它位置上“看起來”增大一些，這並不是稀奇現象，但是，它們三個組團出現還是比較難得的。

本次月全蝕當晚的月亮也是一次藍月亮。首先，藍月亮並不是說月亮看上去呈藍色，藍月亮是指當一個季度中出現4次滿月時，第3個滿月才被稱作藍月亮。一個朔望月是指兩次滿月之間相隔的時間，大約為29到53日。而按照公曆，大月為31天，小月為30天，曆法之間的時間差異就給一個公曆季度中出現4次滿月提供了條件。由於每隔2年或3年才會出現一次“一個季度4次滿月”的現象，天文學家便賦予它“藍月亮”這個神秘而浪漫的名字。雖然是很平常的天文現象，但是藍月亮又恰好趕上月全食就比較難得了，下一次紅色的藍月亮，需要等到2028年12月31日。

為啥這一次的月全食會被稱為紅月亮呢？原來，月亮全部進入地球的黑影後，由於地球有著厚厚的大氣層，可折射和散射太陽光，太陽光中有紅，橙，黃，綠，青，藍，紫七種光線，其中以紅光的波長最長，紅光折射和散射到月面上的最多，因而出現了古銅色的月亮，被浪漫地稱為“紅月亮”。

簡單說來，就是1月31日凌晨，你將會看到一個超級大的月亮，被慢慢“吃掉”，然後逐漸變紅的全過程。