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152年一遇三合一！週三出現超級月亮+藍月亮+月全蝕

刊登日期: 1/30/2018

The moon enters into a total eclipse on Sunday night as seen from Kennebunk. The moon is referred to as a blood moon because of the reddish hue it takes on during the eclipse. The reddish appearance is because the light it’s reflecting is not the direct white light of the sun, but red light that has funneled through the Earth’s atmosphere. (Photo by Gregory Rec/Staff Photographer)

三個不同的天文現象於本週三1月31日零晨相繼出現，包括超級月亮，藍月及月全蝕，被稱為“超級藍血月”。這是152年才有一次的奇景。
根據美國航空航天局NASA的資料顯示，2018年元旦當日，出現超級月亮而本年第二個超級月亮將在同月31日出現。“超級藍血月”可在歐洲東部，非洲東部，亞洲，澳洲及北美洲觀賞月全蝕。
超級藍月月全蝕在俄勒岡州出現的時間為凌晨4點51分，並與5點29分將出現滿月，即超級大月亮，月全蝕於凌晨6點08分結束。因為波特蘭月落日升的時間為7點33分，所以在波特蘭可以看到“超級藍血月”的整個過程，也成為了美國西海岸最佳觀賞點之一。
藍月出現期間，部份地區將會看見月全蝕，令月亮呈現紅色，因此亦稱為“血月（blood moon）”。超級月亮是指月亮抵達最近地球的位置的時候，剛好出現滿月，因此看起來會比平常更大更亮。一般來說，超級月亮會比普通滿月大14％且亮度高出30％。
美國航空航天局表示，超級月亮通常大約13個月會出現一次。而“超級藍月月全蝕”這一罕見天象上一次出現是在19世紀後期的1866年3月31日，可以說是百年難得一見了！
所謂超級月亮，是指月亮圍繞地球公轉，當運行到橢圓軌道的近地點時，由於距離的縮短，月面會比在其它位置上“看起來”增大一些，這並不是稀奇現象，但是，它們三個組團出現還是比較難得的。
本次月全蝕當晚的月亮也是一次藍月亮。首先，藍月亮並不是說月亮看上去呈藍色，藍月亮是指當一個季度中出現4次滿月時，第3個滿月才被稱作藍月亮。一個朔望月是指兩次滿月之間相隔的時間，大約為29到53日。而按照公曆，大月為31天，小月為30天，曆法之間的時間差異就給一個公曆季度中出現4次滿月提供了條件。由於每隔2年或3年才會出現一次“一個季度4次滿月”的現象，天文學家便賦予它“藍月亮”這個神秘而浪漫的名字。雖然是很平常的天文現象，但是藍月亮又恰好趕上月全食就比較難得了，下一次紅色的藍月亮，需要等到2028年12月31日。
為啥這一次的月全食會被稱為紅月亮呢？原來，月亮全部進入地球的黑影後，由於地球有著厚厚的大氣層，可折射和散射太陽光，太陽光中有紅，橙，黃，綠，青，藍，紫七種光線，其中以紅光的波長最長，紅光折射和散射到月面上的最多，因而出現了古銅色的月亮，被浪漫地稱為“紅月亮”。
簡單說來，就是1月31日凌晨，你將會看到一個超級大的月亮，被慢慢“吃掉”，然後逐漸變紅的全過程。

  • 刊登日期: 1/30/2018 @ 17:34
  • 最後修改: 1/30/2018 @ 17:35
  • 類別: 最新消息

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