12月確診數字下降證民眾聽話 衛生官員呼籲要繼續防疫 平安過年
（本報綜述）麥魯瑪縣政府周一出推文，感謝縣民在感恩節期間留在家中，避免了一場節日後遺症－確診數目激增。在12月22日至28日的一星期內，單日的新增確診數字只有兩天超過一千宗，而有一天更是零死亡人數。
麥縣的衛生官員珍妮佛藤醫生表示，感謝民眾為了防止病毒傳播而做出的犧牲。至於聖誕假期又如何呢，這還要等兩星期時間才能看到結果，而新年也快到了！她指出，目前醫院仍然極度忙碌，所以希望民眾不要鬆懈，在新年假期中，亦緊守所有防疫措施。
醫科教授克雷斯波博士表示，由於有新的變種病毒出現，再加上人們不理會疾控中心的警告，仍繼續在旅遊，所以對確診數字能否繼續下降並不樂觀。當出遊的民眾都返回波特蘭後，疫情可能會是另一個故事。他還警告：最壞的時刻可能還沒有到來。
隨著新增確診人數下降，周二州長宣佈有5個縣將由極高危風險級別下調到高危風險級別，他們分別是Clatsop、Coos、Douglas、Lincoln 和Morrow縣，由2021年1月1日正式生效。由當日起，全州有24 縣是在極高危風險級別，5 縣在高危風險級別，7 縣在低危風險級別，而沒有縣城在中風險級別。
今天全州的新增確診數字有713宗，死亡16人。全州總確診共有111,227宗，總死亡有1,449人。有最多新增確診病例的是麥魯瑪縣101宗，卡加瑪士縣90宗，馬里恩縣88宗。
目前留院的新冠病人有527人，其中有119人是住監護病床。
截止28日，全州共有25,972人接種了首劑新冠疫苗。